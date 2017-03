Jubilejný iPhone: Črtajú sa veľké zmeny pri snímači odtlačkov aj fotoaparáte

Vertikálne umiestnenie objektívov má zlepšiť hĺbku fotografií. Novinka by mala byť kovová.

Do uvedenia nových telefónov Apple zostáva ešte dosť času, no zvedavosť okolo nich narastá a teraz sa na povrch dostali nové zaujímavé informácie údajne priamo od Foxconnu. V prvom rade, nadchádzajúci iPhone sa nemá nazývať iPhone 8, ako sa pôvodne predpokladalo, ale iPhone Edition, píše web iDropNews.

Presunutý snímač odtlačkov

Pôjde totiž o výročný model pri príležitosti desiatich rokov od uvedenia prvého iPhonu. Zdroj zároveň tvrdí, že novinka presunie svoj snímač odtlačkov prstov známy ako Touch ID z prednej strany na zadnú.

1 fotografia v galérii Jeden z konceptov ako by mohol iPhone Edition vyzerať (zdroj: idropnews.com)

Rovnaké umiestnenie majú mnohé telefóny s Androidom a hoci pôvodne sa špekulovalo o umiestnení snímača pod displej, technológia zrejme ešte nie je vyvinutá natoľko, aby spoľahlivo fungovala u vlajkovej lode Apple.

Na prednej strane by malo byť tlačidlo Domov. Uvedené tlačidlo však zrejme nebude fyzické, ale virtuálne v displeji. Zdroj tiež tvrdí, že Apple v oblasti konštrukcie nevsadí na sklo, ale na kov, o čom sa však už raz špekulovalo. Kov údajne poskytne lepšiu ochranu pri pádoch zariadenia.

Netradičné umiestnenie objektívov

Zmena údajne nastane aj vo fotografickej výbave. Telefón vzadu poskytne dva objektívy - ako je už zvykom. No tie nebudú umiestnené vedľa seba, ale pod sebou. Dôvodom má byť údajne skutočnosť, že väčšina používateľov si pri fotení mobil aj tak nakláňa na bok a vertikálna pozícia objektívov má zabezpečiť kvalitnejšiu hĺbku zhotovených záberov.

Displej by mal byť typu OLED a na jeho vrchu údajne pribudne kamera so schopnosťou 3D skenovania okolia. Okraje displeja by mali byť zakrivené ako je tomu u nových elitných modelov Samsungu. Novinka Apple by mala poniesť nový čipset Apple A11 a operačný systém iOS 11.

Všetky informácie sú však neoficiálne a treba ich tak brať s istou dávkou rezervy. Apple svoj nadchádzajúci iPhone predstaví zrejme tradične v septembri.