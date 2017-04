Test Samsung Galaxy S8+: Takto má vyzerať top smartfón

ODPORÚČAME Displej maximálne využívajúci plochu prednej strany a výbava bez kompromisov.

Samsung radikálne zmenil dizajn svojho top smartfónu a pridal niekoľko zaujímavých noviniek. Aký je v praxi nový Samsung Galaxy S8+?

Tento telefón si s iným nepomýlite

Dve verzie: Nový model Samsung Galaxy S8 bude dostupný v dvoch verziách – menšej označenej ako S8 a väčšej, ktorá nesie meno S8+. My sme si na prvý dôkladný test vybrali väčší model.

Vydarený dizajn: Dizajn S8 nemá chybu. Nie je čo dodať. Je originálny, nezameniteľný a vo výsledku aj dobre funkčný. Okraje telefónu sú z kovu, zadnú stranu pokrýva sklo. Nevýhodou je, že povrch je magnetom na nečistoty a mastnotu. Zacapkaný je prakticky okamžite po rozbalení.

52 fotografií v galérii Dizajn S8 je úplne jedinečný, s iným telefónom si ho nepomýlite

Odolá vode aj prachu: Z technického hľadiska je veľmi dôležité, že aj v tejto generácii výrobca zachoval zvýšenú odolnosť voči vode a prachu. Telefón bez problémov zvládne osprchovanie či potopenie do sladkej vody.

Lepšie držanie v ruke: Subjektívne sa nám S8+ drží v ruke lepšie než minuloročný model S7 Edge. Výrobca síce zachoval zakrivenie displeja, pridal ale výraznejšie zaoblenie zadnej strany a nechal aj malinký okraj na boku. Práve ním sa telefón opiera o ruku pri držaní a nehrozí tak nechcené stláčanie okrajov displeja. Neveľmi praktický je jedine veľmi hladký povrch zadnej, ktorý nepridáva istote pri držaní.

Obrovský kus telefónu: Keďže má S8+ extra širokouhlý displej, výrobca si mohol dovoliť komfort zachovania rozumnej šírky a nafúknuť iba dĺžku. Výsledkom je, že prvotne do ruky padne dobre a palec nemá problém dočiahnuť sprava až doľava.

52 fotografií v galérii Na ľavej strane sa nachádza kolískové tlačidlo pre reguláciu hlasitosti a špeciálne tlačidlo, ktorým sa zapína funkcia hlasového asistenta Bixby. Ten však pri príchode S8 do predaja ešte nie je dostupný

Používanie dvomi rukami: Avšak na výšku je to už iná pieseň a treba si zvyknúť na obojručné používanie. S8+ je skratka obrovský telefón a rozhodne nie je pre každého.

Ako ďaleko natiahnete prst?

Snímač odtlačkov pre klaviristov: Snímač odtlačkov prsta presunul výrobca na zadnú stranu. Umiestnil ho hneď veľa fotoaparátu, presnejšie vpravo od neho. To znamená, že pokiaľ chcete telefón odblokovať pravou rukou, musíte prst natiahnuť krížom cez celú zadnú stranu. Umiestnený je ale príliš vysoko a pokiaľ nemáte prsty klaviristu, budete musieť telefón v ruke prechytiť.

52 fotografií v galérii Pokiaľ na snímač dočiahnete, funguje rýchlo a spoľahlivo. Umiestnený je ale príliš vysoko, čo určite nebude vyhovovať s používateľom s menšími rukami

Večne zacapkaná šošovka foťáku: Nešťastné umiestnenie snímača vedľa foťáku spôsobuje nechcené dotyky na jeho ochranné sklo a rýchle umastenie. Toto nie je vtip, ale reálny problém, ktorý skutočne degraduje kvalitu výsledných snímkov. Aj počas testovania sme si museli dať veľký pozor, aby sme na očistenie šošovky pred robením ukážkových záberov nezabudli.

Skener dúhovky je zbytočný: Jedným z veľkých lákadiel nového Samsungu Galaxy S8+ je skener dúhovky. Ide o systém, ktorý dokáže overiť vašu totožnosť doslova tým, že zosníma vaše oči. V reklame to vyzerá výborne, v praxi sme ale radšej používali snímač odtlačkov.

Dôvodom je potreba priloženia telefónu do vzdialenosti asi 30 cm od tváre a naklonenia v správnom uhle, čo v praxi nie je pohodlné. Pokiaľ ho dáte príliš ďaleko alebo priveľmi blízko, dúhovky nerozozná, alebo mu to bude trvať podstatne dlhšia. Za ideálnych okolností identifikácia majiteľa trvá asi sekundu, čo nie je zlé. Na bleskurýchly snímač odtlačkov prsta sa to ale aj tak nechytá.

52 fotografií v galérii Zaujímavé je, že skener pomerne spoľahlivo funguje aj pri slabom svetle, avšak problém mu niekedy (paradoxne) robí ostré slnko. Od očí sa pravdepodobne odráža okolie a to vie senzor zmiasť

Dva dni iba so zaťatými zubami

Väčší ma 3500 mAh baterku: Väčší z dvojice top modelov výrobca vybavil akumulátorom s kapacitou 3500 mAh. Nie je to síce najväčšia hodnota, akú sme v modernom mobile mohli vidieť, ale Samsung evidentne nechcel priveľmi tlačiť na pílu, aby sa náhodou nezopakovali patálie s Note 7.

Výdrž batérie: Výsledkom je výdrž na úrovni jedného pracovného dňa. Celé dva dni nám telefón počas testovania nevydržal ani raz. Je ale pravda, že sa ani nikdy nevybil pred koncom prvého dňa. Vo výsledku je teda výdrž uspokojivá, hoci nijako zázračná.

52 fotografií v galérii Nad displejom sa nachádza celý rad senzorov a snímačov. Okrem skenera dúhovky je tam aj senzor okolitého svetla a predný 8 Mpx fotoaparát

Zaujímavé šetriace funkcie: Pokiaľ by ste predsalen potrebovali vyžmýkať batériu S8+ na maximum, dostupné sú rôznorodé šetriace funkcie. Dobre funguje napríklad uspávanie neaktívnych aplikácií bežiacich na pozadí. Ostatné šetriace funkcie výrobca zoskupil do dvoch režimov, ktoré regulujú jas displeja, výkon procesora, používanie sietí na pozadí, vypnú Always On displej a dokonca vedia meniť aj rozlíšenie displeja.

52 fotografií v galérii Okrem štandardného nastavenia sú dostupné aj dva šetriace režimy

Nechýba extra rýchle nabíjanie: S8+ je možné nabíjať bezdrôtovo, alebo pomocou konektora USB typu C. Pokiaľ použijete dodanú rýchlu nabíjačku, 3500 mAh batériu viete doplna nabiť za zhruba hodinu a pol. To je veľmi slušný výsledok.

3,5 mm Jack ostal: Napriek mnohým špekuláciám zvíťazil zdravý rozum a nové „es osmičky“ majú 3,5mm jack pre pripojenie slúchadiel. Prax ukázala, že práve tento prehistorický konektor je tým najlepším a najpohodlnejším riešením prenosu hudby a argumenty o lepšej možnosti dodatočného napájania neobstoja. Ani ostatní výrobcovia sa s vymazávaním hudobného konektora neponáhľajú a tak všetko nasvedčuje tomu, že tentoraz Apple so svojím „inovátorstvom“ stúpil mimo.

52 fotografií v galérii S8 má iba jeden reproduktor, ktorý je umiestnený na spodnej strane. Pri držaní ho ľahko zakryjete

Jeden malý reproduktor: O zvuk sa stará jediný, malý reproduktor umiestnený na spodnej strane. Pri držaní ho ľahko zakryjete. Hrá síce nahlas, avšak neveľmi kvalitne. Hlasné prehrávanie hudby či pozeranie filmov mu veľmi nejde. Toto je disciplína, na ktorej by mal Samsung do budúcnosti zapracovať a použiť aspoň dva kvalitnejšie reproduktory.

Extrémne širokouhlý displej

Natiahnutie displeja: Jednoznačnej najväčšou medzigeneračnou zmenou je natiahnutie displeja na takmer celú plochu prednej strany. Tento efekt je ešte umocnený zaoblením jeho okrajov a zakrivenými dlhšími stranami. Takýto displej vyzerá výborne a žiadny iný výrobca nič podobné neponúka.

Zásadná medzigeneračná zmena: Obeťou naťahovania displeja sa stali tradičné hardvérové tlačidlo a dvojica dotykových senzorov, ktoré Samsung umiestňoval pod displej prakticky od svojich prvých experimentov s operačným systémom Android.

52 fotografií v galérii Systémové tlačidlá sú plne virtuálne. Keďže je ale displej natiahnutý až úplne k spodnému okraju, vôbec to pri používaní neprekáža

Prichádzajú virtuálne tlačidlá: Nahradili ich virtuálne systémové tlačidlá. Stredové je pritom aj citlivé na tlak, rozozná teda, akou silou na neho tlačíte a podľa toho spúšťa príslušné funkcie. Toto riešenie je šikovné najmä pri zobrazení Alway On displeja, kde sa silnejším stlačením rozsvieti obrazovka. Samotné virtuálne tlačidlá sú v systéme dobre integrované a vďaka natiahnutiu displeja až k spodnému okraju ani zbytočne nezavadzajú.

Parádny AMOLED: Displeju S8 nie je možné niečo vyčítať. Je veľký, jasný, veľmi detailný a má výborné pozorovacie uhly. Navyše, body, ktoré by mali zobrazovať čiernu farbu, vie úplne zhasnúť. Pokiaľ by vám nevyhovovalo štandardne príliš žiarivé nastavenie farieb, v ponuke si viete displej skalibrovať podľa svojich preferencií. Bonusom je použitie odolného skla Gorilla Glass piatej generácie, ktoré veľkú zobrazovaciu plochu ochráni pred škrabancami.

52 fotografií v galérii Displej je nie len po stranách zakrivený, ale má aj zaoblené rohy. To zníži počet nechcených dotykov pri držaní na šírku na minimum

5 šikovných funkcií Filter modrého svetla zmení farebné nastavenie displeja s dôrazom na žltú farbu – podobne, akoby ste aplikovali sépiový efekt. Zobrazenie tak je príjemnejšie a displej tak „neťahá oči“.

Pokiaľ idete písať jednou rukou, klávesnicu si môžete nechať stlačiť na jednu zo strán. Nebudete tak musieť naťahovať palec a písanie je rýchlejšie.

Efektné využitie veľkého displeja zobrazením dvoch aktívnych okien súčasne. V hornej časti môžete mať pustený YouTube alebo ovládanie prehrávania v Spotify a v spodnej prehliadať web.

Jednoducho viete z akéhokoľvek videa prehrávaného na telefóne spraviť animovaný GIF. Stačí si správne nastaviť výrez obrazovky. Maximálna dĺžka je 15 sekúnd.

Aplikácie, ktoré nie sú dobre napísané a nezvládajú extra širokouhlé rozlíšenie, umožňuje systém spúšťať v akomsi chránenom režime, kedy sa používa pomer strán 16:9. Bez problémov sa tak spustí akákoľvek aplikácia.

Množstvo dobrých nápadov

Masívna grafická nadstavba: Operačný systém Android 7.0 Nougat je zmenený na nepoznanie grafickou nadstavbou. Stopy po kórejských dizajnéroch badať v každom kúte systému, nedotknuté ostali iba štandardné Google aplikácie ako Gmail či Drive. Zmenila sa aj taká vec ako je zobrazovanie hlavnej ponuky s aplikáciami – už nemá samostatnú ikonu, ale zobrazí sa pohybom dole alebo hore od stredu displeja. Jednoduché, praktické, návykové... až sa čudujeme, že toto nie je už dlho štandard.

Úplne prepracované prostredie: Grafická nadstavba pritom nie je samoúčelná, ale úplne mení celú logiku fungovania systému. Používateľ telefónov inej značky asi sprvoti nebude rozumieť, prečo mu Samsung pri štarte kladie také množstvo otázok. Vskutku, na prvotné nastavenie si treba vyhradiť aspoň štvrť hodinku, lebo si treba zvoliť všetko od spôsobu zabezpečenia až po konkrétne aplikácie, ktoré si chcete nainštalovať.

52 fotografií v galérii V nastaveniach si môžete vybrať, ktoré aplikácie budú zobrazované na celú šírku obrazovky a pri ktorých sa má prepnúť zobrazenie do pomeru strán 16:9

Všetko spolu ladí: Veľmi dôležité je, že celé prostredie S8 vrátane všetkých aplikácií od Samsungu, je úplne jednoliate, pôsobí, ako jeden veľký celok. Majú rovnaký dizajn, font, architektúru ovládacích prvkov... dokonca je rovnaký aj systém nápovedy, ktorý vás vždy prevedie prvotným nastavením a predstaví jednotlivé funkcie. Vyzerá to dobre a navyše to zjednodušuje ovládanie – pokiaľ spoznáte jednu aplikáciu, poznáte ich už všetky.

Urobí animovaný GIF: Pekne je prepracované aj fungovanie panelu, ktorý sa vyťahuje spoza okraja zahnutého displeja. Cez panel získate rýchly prístup k najpoužívanejším funkciám či aplikáciám. Zaujímavé sú možnosti rýchleho vytvárania animovaného GIF súboru z vybratej sekcie displeja. Dostupná je aj funkcia rozpoznávania textu z fotografie, netreba mať od nej ale veľké očakávania. Jej presnosť je pomerne nízka.

52 fotografií v galérii Dostupné sú aj podrobné nastavenia farieb displeja

Bixby tak skoro nepríde

Kórejský kamarát: Jednou z najväčších softvérových noviniek v S8 mala byť prítomnosť hlasového asistenta. Náš nový kórejský kamarát sa volá Bixby a predstaviť si ho možno ako ázijskú obdobu Siri. Bixby by nám mal vedieť pomáhať pri písaní, zadávaní úloh, vyhľadávaní či celkovo pri ovládaní smartfónu. Toľko aspoň hovorí teória. Ako je to v praxi vám nepovieme, lebo napriek prvotným sľubom sa jeho príchod oneskorí – v americkej angličtine a kórejčine by mal byť dostupný koncom jari. Či bude dostupný na Slovensku a pokiaľ áno, v akej podobe a s akými funkciami, zatiaľ nie je známe.

52 fotografií v galérii Bixby, náš nový kórejský kamarát

Vraj spozná naše správanie: V súčasnosti je v S8 dostupná iba jeho oklieštená verzia – akási inteligentná RSS čítačka, ktorá vo forme widgetov vie okrem správ vyťahovať na obrazovku záznamy z kalendára, informácie o prehrávanej hudbe či nastavenie budíka. Funguje podľa prednastavených vzorov a údajne by mal vedieť spoznávať aj naše správanie. Týždeň testovania však bol príliš krátkou dobou aby sme ho dokázali správne „vytrénovať“ a spoznať všetky možnosti.

Jedinečný pohotovostný režim: Zásadných zmien doznal Always On displej, teda pohotovostné informácie zobrazované na displeji uspatého telefónu. Po novom si tam môžete okrem stavových informácií nechať zobraziť jednoduché widgety. Priamo tak viete ovládať napríklad hudbu v Spotify.

52 fotografií v galérii Priamo z pohotovostnej obrazovky môžete ovládať napríklad prehrávač hudby

Správanie aplikácií: Natiahnutý displej s neštandardným rozlíšením so sebou nesie jeden málo spomínaný problém. Nie všetky aplikácie vedia korektne pracovať v takomto pomere strán. Samsung preto vymyslel riešenie. V systéme viete každej jednej aplikácii prikázať, či sa má zobrazovať na celý displej, alebo v pomere strán 16:9. Takto sa zabezpečí beh všetkých aplikácií.

Bezpečný režim: Samsung do S8 integroval aj funkciu, ktorá dokáže rozdeliť prostredie telefónu na dve časti – jednu verejnú (napríklad pokiaľ sa s telefónom hrávajú aj deti) a druhú zabezpečenú. Tieto dva svety sú úplne oddelené, do bezpečného priečinku si viete vkladať aj celé aplikácie a vytvárať pre ne samostatné kontá. Súkromný mail si tak viete nechať vo verejnej časti a pracovný ešte extra ochrániť heslom. Zaujímavé riešenie, ktoré ocenia najmä vo firemnom prostredí.

52 fotografií v galérii Pri písaní jednou rukou sa dá klávesnica nasmerovať na jednu stranu, palec tak netreba naťahovať na celú šírku telefónu

Na vrchole rebríčkov

Najvýkonnejší smartfón s Androidom: S8 predávané v našich končinách majú pod krytmi osemjadrový procesor Exynos deviatej série, ktorému sekunduje grafický čip Mali G71 MP20. V AnTuTu benchmarku získava S8+ 173 487 bodov, čím sa radí na prvé miesto medzi smartfónmi s Androidom. Pred ním je iba Apple iPhone 7 a jeho väčšia verzia Plus, ktoré získali ešte o pár tisíc bodov viac.

52 fotografií v galérii Dostupné sú aj podrobné nastavenia výkonu

Zvládne akúkoľvek hru: Jednoducho povedané, S8+ ľavou-zadnou zvládne všetky súčasné mobilné hry a aplikácie a je veľmi pravdepodobné, že ešte niekoľko rokov sa nenájde žiadna appka, ktorá by ho dokázala dostať do úzkych. Pohyb v prostredí je rýchly, trhanie či padanie sme počas testovania nezaznamenali.

Nezahrieva sa: Veľmi dobre Samsung navrhol systém odvodu produkovaného tepla. Aj pri extrémne náročnej činnosti, ako je napríklad opakované spúšťanie benchmarkov, sa výraznejšie nezahrieva. Horná časť zadnej strany je síce teplejšia, nie však horúca. Rovnako sme sa počas testovania nestreli s „bezpečnostným“ vypnutím pre vysokú teplotu.

52 fotografií v galérii Ako využiť extrémne širokouhlý displej? Hore si môžete pustiť video z YouTube a dole prehliadať web bez väčších obmedzení

Konektivita budúcnosti

Gigabit cez LTE: Nová S8 je zaujímavá aj po stránke konektivity. Podporuje LTE Cat16, teda prenosy s rýchlosťou väčšou ako 1 Gbit/s. Táto vymoženosť vám síce dnes bude na Slovensku úplne nanič, pokiaľ ale S8 náhodou vytiahnete o 6 rokov zo skrine a bude ešte fungovať, budete si môcť povedať, že jeho LTE nie je beznádejne zastarané.

Aj nový Bluetooth: Druhou novinkou je Bluetooth vo verzii 5.0. Pokiaľ ho prepojíte s kompatibilným zariadením, má omnoho väčší dosah a podstatne menšie nároky na energiu.

52 fotografií v galérii SIM karta aj pamäťová karta sa vkladajú do zapusteného slotu, ktorý je možné vybrať jedine pomocou špendlíka

Prezdieľa Wi-Fi sieť: Samsung v S8 zachoval jednu zaujímavú funkciu, ktorú má iba máloktorý smartfón na trhu. Dokáže ako Wi-Fi hotspot ďalej zdieľať pripojenie k Wi-Fi sieti, nie len operátorské dáta. Toto môže byť šikovné napríklad v hoteli, kde dostanete kupón iba na pripojenie jedného zariadenia. Tak ho nahodíte na telefón a Wi-Fi si premostíte na toľko zariadení, koľko potrebujete. Viac sme si o význame tejto funkcie napísali v samostatnom článku.

Foťák je stále na špičke

Zmenila sa iba kozmetika: Samsung Galaxy S8 je vybavený 12 Mpx fotoaparátom s vysokou svetelnosťou f1,7, optickou stabilizáciou a dobre fungujúcim automatickým ostrením. Pokiaľ sa vám zdajú tieto parametre akési povedomé, šípite dobre – takýto čip používal minuloročný model S7. Zásadné zmeny tentokrát výrobca presunul na iné časti telefónu a povedal si, že lepší foťák môže byť hlavným lákadlom budúci rok v S9.

52 fotografií v galérii Pri S7 sa dal foťák spustiť rýchlym stlačením stredového tlačidla. Keďže ale S8 toto tlačidlo nemá, výrobca rýchle spustenie umožňuje dvojitým stlačením tlačidla pre vypnutie

Stále fotí špičkovo, ale...: Kvalitou je fotoaparát S8 stále na špičke a iba máločo mu možno vytýkať. Konkurencia už ale od minulého roka posilnila a napríklad LG dotiahlo svoju myšlienku dvojitého foťáku so šošovkami s rôznymi ohniskovými vzdialenosti podstatne ďalej. G6 je tak vážnym súperom a dá sa očakávať, že nezaspí ani Apple.

Malé zmeny a niekoľko noviniek: Prostredie fotoaparátu sa medzigeneračne zmenilo iba málo. Pribudlo niekoľko filtrov v štýle Instagramu a pár drobných animácii pre rozšírenú realitu. Pokiaľ práve nemáte 10 rokov alebo nemáte v zdravotnej karte napísaný niektorý z osobnostných problémov, tieto veci vás asi príliš nenadchnú.

Pokročilé nastavenia: V profesionálnom režime fotenia je možné ovládať vyváženie bielej, zaostrenie, rýchlosť uzávierky, citlivosť ISO a pridávať rôzne filtre. Dostupná je aj kompenzácia expozície v rozsahu od -2 EV do +2 EV. Vyberať sa dá aj medzi tromi spôsobmi merania expozície a dvomi oblasťami automatického ostrenia.

52 fotografií v galérii Režim HDR sa aktivuje automaticky a funguje výborne – fotografie sú príjemne farebné aj ostré

52 fotografií v galérii S makro fotkami telefón problém nemá, objekt v popredí si inteligentne vyberie prioritne. Zaostrenie je možné zmeniť dotykom na displej

52 fotografií v galérii V automatickom režime má S8 tendenciu fotografie priveľmi zosvetľovať, až sú na niektorých miestach prepálené. Kým na S7 sa po zaostrení dotykom na displej vpravo zobrazila taká „žiarovka“, ktorej posúvaním hore a dole bolo možné fotku zosvetliť alebo stmaviť. Toto už na S8 nie je a pre zmenu svetelnosti je potrebné naštartovať profesionálny režim fotenia.

Aj spomalené videá: S8 vie nahrávať video v 4K rozlíšení a ešte k tomu aj snímať jednotlivé fotky. Okrem toho je dostupné nahrávanie veľmi spomaleného videa v HD rozlíšení pri 240 fps. To je síce podstatne menej než zvládnu nové smartfóny od Sony, ale aspoň je takéto video dostupné na viac než jednu sekundu.

Celý záznam sa nahrá v spomalenom režime a následne sa otvorí v režime videoeditora – tam si nastavíte, ktoré časti chcete mať spomalené a vyexportujete do výsledného videa. Pozrite si ukážku spomaleného videa:

Menší model je šikovnejší Testovaný Samsung Galaxy S8+ rozhodne nie je pre každého. Je to skutočne obrovský smartfón, ktorý je určený iba pre používateľov s veľkými rukami. Pokiaľ ho zvažujete, pred kúpou si ho určite choďte vyskúšať. Podľa nás je menšia S8 na bežné používanie šikovnejšia.

Hodnotenie: Takto to má vyzerať

Nový Samsung Galaxy S8 sa skutočne podaril. Nový top model od Samsungu je natlačený technológiami aj dobrými nápadmi, z praktického pohľadu mu nič dôležité nechýba. Takto má vyzerať moderný top smartfón!

Chválime dobre prepracované prostredie s množstvom drobných „vychytávok“ aj krásny, obrovský displej. Dobre sa výrobca popasoval aj s prechodom na plne virtuálne tlačidlá. Škoda len, že snímač odtlačkov prsta je umiestnený príliš vysoko a navyše v tesnej blízkosti šošovky fotoaparátu.

Do predaja sa nový top Samsung dostane 28. apríla. Cena novinky je však riadne vysoká. Menší model S8 má štartovaciu cenovku 799 eur, testovaný model S8+ stojí ešte o sto eur viac. Najväčšími konkurentmi pre nové top modely od Samsungu budú iPhone 7 a iPhone 7 Plus od Apple a LG G6, ktoré príde na trh ešte do konca mesiaca. Jeho cena však zatiaľ nie je známa.

V skratke Samsung po rokoch zmenil dizajn a prichádza s radikálnymi zmenami. Displej nového top smartfónu natiahol na celú šírku prednej strany a odstránil hardvérové tlačidlo spod displeja.



Systémové tlačidlá sú plne virtuálne. Kontroverziu vyvoláva snímač odtlačkov prsta, ktorá je umiestnený príliš vysoko na zadnej strane.



Dobrou správou ale je, že 3,5 mm konektor pre slúchadlá ostal zachovaný a dostupné je aj extra rýchle nabíjanie. Foťák sa oproti S7 nezmenil.



V prostredí ale pribudlo množstvo nových funkcií a niektoré, známe z minulosti, výrobca prepracoval. Škoda len, že jedno z najväčších lákadiel – hlasový asistent Bixby – v čase začiatku predaja nebude dostupný. V angličtine a kórejčine by mal byť dostupný až koncom jari. Dôležité prednosti Podarený a jedinečný dizajn

Zvýšená odolnosť voči vode a prachu

Nádherný, obrovský displej

Veľmi rýchle nabíjanie

Podpora pamäťových kariet

Ostal 3,5 mm Jack pre slúchadlá

Výborne prepracovaná grafická nadstavba

Mnoho šikovných nápadov v systéme

Bezkonkurenčný výkon

Veľmi rýchle nabíjanie Hlavné nedostatky Skutočne obrovský telefón

Priťahuje nečistoty a mastnotu

Skenovanie dúhovky nie je veľmi praktické

Príliš vysoko umiestnený snímač odtlačkov

Neustále zacapkaná šošovka foťáku

V automatickom režime foťáku sa nedá kompenzovať expozícia

Na hlasového asistenta si musíme počkať

Iba jeden reproduktor