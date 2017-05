Šéf Microsoftu: Budeme vyrábať telefóny, ale budú vyzerať úplne inak

Satya Nadella naznačil, že sa možno naozaj dočkáme Surface Phonu.

Smerovanie mobilnej platformy Microsoftu v poslednej dobe vyvolávalo obavy. Podľa posledných správ zrejme prestal s výrobou ďalších Lumií a presvedčivý nebol ani krok o oddelení ďalšieho vývoja Windows 10 Mobile od hlavnej vetvy pripravovanej verzie Redstone 3.

Šéf spoločnosti Satya Nadella však opäť ubezpečuje, že Microsoft sa z mobilného trhu úplne nesťahuje. Naznačil to v rozhovore pre Marketplace.com, kde odpovedal na otázku, či bude firma vyrábať viac telefónov, upozornil web MSPowerUser.

Dočkáme sa Surface Phonu?

Nadella hovoril v súvislosti so súčasnou výrobou smartfónov najmä o OEM partneroch, menovite spomenul HP. Zdôraznil, že mobilná stratégia Microsoftu sa aktuálne sústredí na bezpečnosť správy zariadení, funkciu Continuum a sprístupnenie služieb aj iným platformám – iOS a Android.

Mobilný Windows je mŕtvy. Microsoft ho v tichosti odstavil Martin Hodás komentuje: Súčasný stav mobilnej platformy Microsoftu môžeme nazvať prinajlepšom klinickou smrťou.

Zároveň podporil všeobecné predpoklady, že Microsoft by mohol prísť na trh s telefónom, ktorý by priniesol radikálnejšiu zmenu, či dokonca definovať novú produktovú kategóriu.

Povedal totiž, že výrobca skúma, aké ďalšie zmeny by na poli smartfónov mohli nastať po konštrukčnej a funkčnej stránke. Ako úspešný príklad takéhoto prístupu vyzdvihol rad Surface, konkrétne 2-in-1 zariadenia.

Naznačenou cestou by mohol ísť takzvaný Surface Phone. Očakáva sa, že by mohlo ísť viac o vreckový počítač, napríklad s plnohodnotným Windows 10, než len o klasický smartfón. Do akej miery sa dajú očakávať výrazné konštrukčné zmeny, zatiaľ len ťažko predpovedať.

Aktuálne totiž stále nevieme, či Microsoft Surface Phone alebo podobné mobilné zariadenie vôbec uvedie. V prospech tejto teórie sa však teraz vyjadril aj samotný Nadella: „Som si istý, že vyrobíme viac telefónov, no nebudú vyzerať ako telefóny, ktorú sú tu dnes.“