Juro predlžuje lacné služby: Volania a SMS za 2-centy na ďalšie tri mesiace

Zákazníci poskytovateľa budú môcť využívať zvýhodnené ceny počas dlhšieho obdobia.

Spoločnosť Slovak Telekom predĺžila nižšie ceny za dobitie kreditu pri predplatených kartách Juro. Pôvodne mali byť platné do 30. Júna, po novom je to až do 30. septembra.

Operátor ponuku s dvojcentovými cenami za dobitie predĺžil už niekoľkokrát – je možné, že tak urobí o pár mesiacov opäť.

Za dobitie kreditu mesačne aspoň za 5 eur môžete 30 dní:

volať za 2 eurocenty do celej Európskej únie

Rovnakú cenu zaplatíte aj za SMS a MMS do celej EÚ

1 MB dát na Slovensku stojí tiež 2 eurocenty

za minútu hovoru, SMS a 1 MB dát v rámci EÚ zaplatíte 4 eurocenty

Ak si kredit v požadovanej výške počas 30 dní nedobijete, automaticky výhody strácate. Všetky ceny sa navýšia na 5 eurocentov. Po navýšení kreditu v uvedenej sume, získate 2-centové služby opäť.

Aj iní operátori

Lacné volania majú v ponuke aj ďalší operátori – za 3,9 eurocenta má volania a správy Tesco mobile. 4ka za 4 eurocenty. FunFón má v ponuke balík Centofka, kde stojí minúta hovoru a správa priemerne 1 eurocent. Ide o balík za 10 eur mesačne a je možné ho využívať pol roka.

