Samsung ohrozil viac ako 2 milióny svojich zákazníkov. Neobnovil doménu

Útočníci by údajne prostredníctvom jednej domény mohli dostať svoj malvér na milióny zariadení.

Softvér smartfónov spoločnosti Samsung býval často dôvodom negatívnych recenzií. Firma sa síce v uplynulých rokoch trochu poučila, minulosť ju ale teraz zjavne dobehla.

Bezpečnostní výskumníci z Anubis Labs totiž zistili, že Samsung si nepredĺžil vlastníctvo internetovej domény ssuggest.com a vystavil tak zhruba 2,1 milióna používateľov riziku napadnutia malvérom. Spomínaná stránka totiž riadi aplikáciu S Suggest, ktorú spoločnosť na svoje zariadenia predinštalovávala do roku 2014. Téme sa venoval web Motherboard.

S Suggest mal používateľom odporúčať aplikácie a pomáhať s ich inštaláciou. To znamená, že má povolenie napríklad reštartovať telefón, priamo nainštalovať alebo odstrániť aplikácie. Ak by teda spomínanú doménu ovládli hackeri, do návrhov by údajne mohli pridať vlastný, škodlivý softvér a súdiac podľa povolení, aké S Suggest v systéme má, pravdepodobne aj vzdialene inštalovať malvér.

1 fotografia v galérii Softvér nových zariadení od Samsungu je síce výrazne odľahčený, spoločnosť ale zjavne pozabudla na podporu starších modelov (zdroj: redakcia)

Samsung situáciu popiera

Doména je od pondelka v rukách výskumníkov, majitelia ohrozených zariadení sa tak nateraz nemusia ničoho obávať. V Anubis Labs sú totiž pripravení odovzdať ju späť Samsungu. Alarmujúce je ale tvrdenie, že stránka bola iba za 24 hodín navštívená 620 miliónkrát zo zhruba 2,1 milióna unikátnych zariadení. Práve toto číslo tak predstavuje množstvo potenciálnych obetí.

Napriek týmto faktom Samsung ohrozenie svojich zákazníkov popiera. Tvrdí totiž, že kontrola nad spomínanou doménou útočníkom neumožní inštaláciu malvéru ani ovládnutie zariadení.