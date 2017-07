Aktuálne podiely mobilného Windows? Skoro nulové

Mobilný Windows od Microsoftu takpovediac dosiahol ďalšie dno. Záujem zákazníkov je minimálny.

Hoci na trhu so smartfónmi pôsobia celé stovky menších či väčších výrobcov, z pohľadu softvérových platforiem je pomerne jednofarebný. Alebo ak chcete dvojfarebný.

Podľa najnovšej analýzy spoločnosti IDC sa dá povedať, že v súčasnosti na trhu v podstate pôsobia už len dva operačné systémy. Google Android a iOS od Apple. Na tému upozorňujú Fonearena.com či GSMArena.com.

Bez trojky na trhu

Za pomyselnú trojku globálneho trhu z pohľadu operačných systémov sa dlhodobo pasovala mobilná platforma od Microsoftu. Čiže Windows Phone, resp. Windows 10 Mobile. IDC však na základe výsledkov svojho Mobile Phone Trackera za prvý kvartál tohto roka uvádza, že žiadnu trojku už na trhu v podstate nemáme. Kontinuálne klesajúca platforma Windows Phone (mobilný Windows) totiž opäť poklesla a tentoraz už na úroveň 0,1 percenta.

2 fotografie v galérii ilustračná snímka (zdroj: redakcia)

Mimochodom, rovnaký podiel má aj súbor ďalších platforiem, ktoré z dlhodobého hľadiska neprekročili svoj tieň. Prípadne viac-menej zanikli. Či už ide o rôzne systémy na báze rôznych distribúcií Linuxu, Firefox OS alebo pôvodne ambiciózny Tizen od Samsungu.

Prehľad vývoja podielov mobilného Windows hovorí jasnou rečou: v priebehu jedného roka poklesol z 0,8 percenta na 0,1 percenta.

Podiely platforiem v globálnom meradle

Merané obdobie Android iOS Windows Phone Ostané platformy 2016Q1 83,4 % 15,4 % 0,8 % 0,4 % 2016Q2 87,6 % 11,7 % 0,4 % 0,3 % 2016Q3 86,8 % 12,5 % 0,3 % 0,4 % 2016Q4 81,4 % 18,2 % 0,2 % 0,2 % 2017Q1 85,0 % 14,7 % 0,1 % 0,1 % Zdroj: IDC

Analytici z firmy IDC upozorňujú hneď na niekoľko problémov a prekážok, ktorým musí mobilný Windows čeliť. V prvom rade ide o nezáujem hardvérových partnerov, ktorí neprinášajú na trh nové mobilné zariadenia s Windows 10 Mobile. Viac-menej sa čaká na „zázrak“, ktorý by mal mať podobu takzvaných Surface Phonov.

Ani tieto telefóny však nemajú Microsoft vytrhnúť zo súčasného stavu. Spoločnosť napokon už sama viackrát – neoficiálne - zdôraznila, že by malo ísť o špičkové mobilné zariadenia najmä pre biznis klientov. Čiže nie „ľudové mobily pre široké masy“.

Problematická je aj podpora zo strany vývojárov, tvorcov aplikácií a tiež i samotného Microsoftu. Platforme veľmi nepridá ani ukončenie podpory staršej verzie Windows Phone 8.1, keďže ide – v rámci mobilného Windows – stále o hojne používanú platformu.

Androidy sú stále lacnejšie

„Opačné starosti“ má líder Android, ktorého podiely aktuálne stúpli na hranicu 85 percent. Medzi 12 až 15 percentami v priemere osciluje dvojka trhu, čiže iOS. Platformu však využívajú len modely iPhonov, kým Android nájdeme na celom spektre zariadení – od superlacných telefónov za pár desiatok eur až po drahé mašiny aj za 1 200 eur. Androidy doslova zaplavujú veľké trhy, Čínu či Indiu nevynímajúc.

Zaplavovanie trhov lacnými zariadeniami sa však na druhej strane podpisuje na faktore, ktorý veľmi neteší výrobcov. Priemerná predajná cena u Androidov neustále klesá. Momentálne je to 220 dolárov, no v roku 2021 by to už malo byť len 198 USD.

2 fotografie v galérii Samsung Galaxy S8+

Z pohľadu jednotlivých výrobcov si dlhodobo drží prvé miesto Samsung – hoci sme už zaznamenali aj výkyv koncom uplynulého roka. Vtedy bol lídrom Apple. Nie je veľkým prekvapením, že v popredí medzi výrobcami sú čínske firmy – či už ide o Huawei, Vivo, Oppo, prípadne Xiaomi.

Celkovo bolo pritom za prvý kvartál tohto roka dodaných v globále na trh 344,3 mil. kusov smartfónov, čo predstavovalo medziročný nárast o 3,4 percenta.

Globálny rebríček výrobcov smartfónov

Merané obdobie Samsung Apple Huawei Oppo Vivo Ostatné značky 2016Q1 23,8 % 15,4 % 8,4 % 5,9 % 4,4 % 42,1 % 2016Q2 22,7 % 11,7 % 9,3 % 6,6 % 4,8 % 45,0 % 2016Q3 20,9 % 12,5 % 9,3 % 7,1 % 5,9 % 44,3 % 2016Q4 18,0 % 18,2 % 10,5 % 7,3 % 5,7 % 40,2 % 2017Q1 23,3 % 14,7 % 10,0 % 7,5 % 5,5 % 39,0 % Zdroj: IDC