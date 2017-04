Test Sony Xperia XA1: Najkrajší v strednej triede

ODPORÚČAME Displej bez bočných okrajov vyzerá efektne, Xperia XA1 ale dopláca na drobné nedostatky.

Sony sa v poslednom čase trošku trápi. Neznamená to, že by tento japonský výrobca robil nezaujímavé smartfóny. Minulý rok prišiel na trh model Xperia XA, ktorý sa radil do strednej triedy.

Zaujal najmä dizajnom bez bočných okrajov displeja, avšak trošku nás sklamal nie úplne vyladeným softvérom a slabým foťákom. Teraz prichádza jeho nástupca s označením Xperia XA1. Čo dokázal vylepšiť?

Test Sony Xperia XA: Nádherná a jedinečná Novinka od Sony je originálna a neopozeraná. Slušné parametre ale brzdí zle vyladený systém.

Nič nenecháva na náhodu

Parádny dizajn: Sony Xperia XA1 je úplne jednoznačne najvýraznejším, a podľa nás aj najkrajším, smartfónom v strednej triede. Jeho dizajn je nezameniteľný. Výrobca stavil na kombináciu hranatých tvarov a displeja, ktorý je natiahnutý až k bočným okrajom. Na testovanie sme mali biely farebný variant, ktorý krivky telefónu ešte zvýrazňuje. Od nás má Sony palec hore.

33 fotografií v galérii Dizajn je špecifický a zaujímavý, tento telefón si len tak s iným nepomýlite

Priveľa nevyužitého miesta: Kým na dlhších stranách je displej natiahnutý až k úplnému okraju, bradu a čelo spravil výrobca až príliš veľké. Samozrejme, ide o strednú triedu, takže nečakáme minimalizmus v štýle S7 od Samsungu alebo G6 od LG.

Pár milimetrov z oboch častí sa napokon dalo ubrať. Najmä spodok nás trápi, lebo obrovské prázdne miesto mohlo byť elegantne využité na umiestnenie snímača odtlačkov prsta alebo senzorových tlačidiel. Sú stále iba virtuálne a zaberajú viditeľnú plochu na displeji. Škoda, na tomto by sa ešte dalo popracovať.

33 fotografií v galérii Brada je zbytočne veľká. Úplne si vieme predstaviť, ako krásne by sa tam vynímali systémové tlačidlá či dotykové senzory

Bezproblémové držanie: Strany telefónu výrobca navrhol veľmi rozumne. Sú zaoblené, nie však príliš. Telefón tak nereže do rúk, ale ani nehrozí jeho vypadnutie. Celkovo sa v ruke drží dobre. Zaujímavé je, že ochranné sklo displeja je na okraji viditeľnej zahnuté.

Samotný panel je rovný, avšak ohnutie skla vytvára pekný vizuálny efekt podobný tomu, čo majú zariadenia Edge od Samsungu. Celková konštrukčná kvalita je veľmi vysoká a chválime aj matný povrch bokov a zadnej časti, ktorý zbytočne nepriťahuje nečistoty a nehrozí pri ňom ani praskanie.

Samostatná spúšť foťáku: Ovládacie prvky Sony umiestnilo na pravú stranu. Nachádza sa tam väčšie, dobre vystupujúce tlačidlo odomknutia telefónu a menší, trošku schovaný kolískový ovládač hlasitosti.

V dolnej časti má ešte svoje miesto samostatná, polohovateľná spúšť foťáku. Veľká pochvala pre Sony. Ako jeden z posledných výrobcov ešte používa samostatnú hardvérovú spúšť, čo je často užitočné a šikovné.

33 fotografií v galérii Samostatná hardvérová spúšť foťáku sa stala jedným z poznávacích znamení telefónov značky Sony

Bez snímača odtlačkov: Displej natiahnutý až k okraju si vyžiadal jednu technickú obeť. Výrobca model XA1 nevybavil snímačom odtlačkov prsta. Tradične ho umiestňuje na pravú stranu, ako súčasť tlačidla odomykania. Pri takomto riešení displeja to však nie je možné, takže si treba vystačiť so zabezpečením klasickým číselným kódom alebo vzorom.

Je to veľká škoda, lebo pod displejom alebo na zadnej strane by sa v pohode snímač umiestniť dal. Snímač odtlačkov je dnes už štandard v strednej triede a dokonca sa dostáva aj do telefónov o stovku lacnejších, takže Xperia XA1 oproti konkurentom stráca.

Nový konektor: Na vrchnú stranu výrobca nezabudol umiestniť 3,5mm Jack pre pripojenie slúchadiel. Dole sa nachádza jedine konektor USB typu C, ktorý v strednej triede ešte stále nie je úplne bežný. Vedľa neho je mriežka pomerne veľkého reproduktoru. Hrá pekelne hlasno, avšak nemožno povedať, že by bol kvalitný. A jeho umiestnenie tiež nahráva ľahkému zakrytiu pri držaní s displejom na šírku. Škoda, že Sony nepoužilo aspoň stereo reproduktory.

33 fotografií v galérii Na ľavej strane má svoje miesto NanoSIM a pamäťová karta MicroSD. Nachádzajú sa pod odnímateľným krytom. Pre prístup k nim nie je potrebný špendlík, čo je príjemná zmena oproti aktuálnemu trendu

Nižšie rozlíšenie neprekáža

Pekných 5 palcov: Sony Xperia XA1 má 5-palcový displej pracujúci v HD rozlíšení (720 × 1280 bodov). Tabuľkovo to je hendikep, lebo v cene okolo 300 eur je už úplným štandardom FullHD. Avšak v praxi to vôbec neprekáža. Pri bežnom používaní raster nie je badateľný, všimnete si ho jedine pri podrobnom skúmaní.

Oveľa dôležitejšie je, že má veľmi dobré pozorovacie uhly. Viditeľná deformácia čiernej farby sa objaví až pri extrémnom náklone. Trošku lepší by mohol byť iba maximálny jas – na priamom slnku je displej horšie čitateľný.

Iný prístup k batérii: Sony tradične volí iný prístup k batérii smartfónov než (prevažne čínski) konkurenti. Nesnaží sa do telefónov natlačiť maximálnu kapacitu a „hrubú silu“ nahrádza jemnou prácou so softvérom a technológiami.

Pravdou je, že šetriace funkcie v XA1 sú veľmi dobre prepracované a, pokiaľ máte chuť sa im venovať, viete si beh aplikácií výborne zoptimalizovať a z batérie vytlačiť maximum.

33 fotografií v galérii Sony upustilo od pridávania zvýšenej odolnosti voči vode a prachu pre svoje smartfóny nižšej a strednej triedy. Necháva sa ho iba pre top modely

Rýchle nabíjanie ako štandard: Samotná batéria má kapacitu 2300 mAh, čo v praxi postačí na jeden náročnejší pracovný deň. Dva dni čakajte skôr pri sporadickom využívaní. Dobrou správou ale je, že telefón dokázal dokončiť deň aj keď sme ho žmýkali na maximum.

Výhodou je podpora rýchleho nabíjania (z nuly do plna za hodinu a pol) a trošku tajomná technológia pre udržanie batérie v dobrej kondícii. Reguluje nabíjanie tak, aby sa telefón zbytočne neprebíjal a spomalil tak klesanie kapacity akumulátora. Aký presne je ale prínos tejto technológie v praxi povedať nevieme.

33 fotografií v galérii Všetky smartfóny Sony pre modelový rok 2017 už budú mať konektor USB typu C. Model XA1 tiež podporuje rýchle nabíjanie

Od začiatku s Nugátom

Netradičný procesor: Pod krytmi Xperia XA1 sa schováva nevšedný procesor. Japonský výrobca sa rozhodol použiť osemjadrový MediaTek MZ6757. O grafiku sa stará čip Mali T880 MP2. Operačná pamäť má kapacitu 3 GB, čo je na dnešnú dobu štandard už aj v strednej triede.

S výkonom pri bežnom používaní Xperia XA1 nemá problém, prostredie je svižné a k zasekávaniu či drhnutiu nedochádza. Pri práci s fotografiami vo vysokom rozlíšení už ale narazí na svoje limity a spomalenie je badateľné.

Hreje, ale nevypína sa: V XA1 sa objavil jeden starší neduh Xperií, ktorý sme už považovali za vyriešený. Najmä počas fotenia je citeľné zahrievanie v hornej časti zadnej strany. Našťastie, už nedochádza k bezpečnostnému vypnutiu kamery pre vysokú teplotu. Teplo tak telefón vie dobre rozvádzať.

33 fotografií v galérii V priestore nad displejom sa okrem senzoru okolitého svetla nachádza aj 8 Mpx predný foťák

Nougat od začiatku: Xperia XA1 prichádza na trh s Androidom 7.0 Nougat. Na aktualizáciu tak netreba čakať, nový systém výrobca dodáva hneď od začiatku. Samotný systém je slušne optimalizovaný a počas testovania sme sa nestretli so zamŕzaním, padaním aplikácií či samovoľným reštartovaním.

Výrazná grafická nadstavba: Prostredie Xperie je (už tradične) zásadným spôsobom pozmenené grafickou nadstavbou. Minulý rok síce výrobca spravil výraznú odľahčovaciu kúru a odstránil mnoho zbytočností, stále však Sony pripravuje jednu z najväčších nadstavieb medzi veľkými výrobcami smartfónov.

V prostredí tiež nájdeme niekoľko skúšobných verzií programov ako antivírus od AVG alebo priamy prístup k nakupovaniu cez Amazon. Hoci tieto doplnky telefón nespomaľujú, ale aj tak si ich Sony pokojne mohlo odpustiť.

33 fotografií v galérii Grafické prostredie systému je zmenené nadstavbou a výrobca si neodpustil aj niekoľko predinštalovaných aplikácií. Veríme, že napríklad aplikáciu pre PlayStation, prístup do Amazonu, antivírus či RSS čítačku by si každý v prípade potreby vedel nainštalovať aj sám

Foťák s otáznikmi

Obrovské rozlíšenie: Jedným z najväčších vylepšení v novom smartfóne XA1 prešiel fotoaparát. Používa väčší senzor s obrovským rozlíšením. Konkrétne hovoríme o hodnote až 23 Mpx, čo je v svete smartfónov veľmi vysoká hodnota. Parametrovo, a podľa výsledných fotiek, ide o veľmi podobný (alebo dokonca ten istý foťák), aký používal minuloročný model vyššej strednej triedy Xperia X. Prijal všetky jeho dobré vlastnosti. Ostali aj nedostatky.

33 fotografií v galérii Rozlíšenie 23 Mpx pri hlavnom foťáku sa v strednej triede len tak nevidí

Nikam sa neponáhľa: Xperia XA1 sa pri fotení nikam neponáhľa. Pokiaľ si nastavíte maximálne rozlíšenie, kadencia fotenia je od jedného do dvoch obrázkov za sekundu. Rýchle nie je ani zobrazovanie nafotených záberov. Telefón najprv rýchlo vytvorí akýsi rozostrený náhľad. Na vykreslenie detailov po priblížení si treba chvíľu počkať.

Na obhajobu Sony ale treba dodať, že fotky Xperia XA1 sú omnoho väčšie (a detailnejšie) než je to pri konkurentoch, takže priame porovnanie nie je na mieste.

Zmätočné ostrenie: Veľkou záhadou pre nás ostáva logika, podľa ktorej Xperia XA1 zaostruje. Pokiaľ používate hardvérovú spúšť, telefón si sám vyberá objekt (bod ostrenia). Bohužiaľ, v praxi sa ukázalo, že tmavšie objekty nevie presne identifikovať. Inokedy sa nevie rozhodnúť čo vlastne s tou scénou spraviť a pre istotu nezaostrí vôbec.

Spoľahlivejšie je ostrenie dotykom na displej. Dobré je, že pokiaľ už raz telefónu označíte objekt, na ktorý má ostriť, dokáže ho „udržať“ hocako s ním trasiete a točíte. Škoda ale toho zmätočného automatického ostrenia, lebo telefón tak degraduje jednu zo svojich najsilnejších zbraní – samostatnú, hardvérovú spúšť.

Najmä pri slabšom svetle má telefón problém s ostrením; a trošku prekvapivo aj s vyvážením bielej. Prvé dve fotky boli spravené hneď po spustení foťáku pomocou spúšte. Posledná, ktorá je zaostrená správne, bola spravená po dotyku na displej a zosnímaní virtuálnym tlačidlom:

33 fotografií v galérii Sony Xperia XA1: Testovacia foto

33 fotografií v galérii Sony Xperia XA1: Testovacia foto

33 fotografií v galérii Sony Xperia XA1: Testovacia foto

Rozmazané fotky: Xperia XA1 nemá optickú stabilizáciu obrazu a treba povedať, že v praxi jej neuveriteľne chýba. Čo presne stabilizácia dokáže už jednoznačne ukázal minuloročný veľký fototest top smartfónov, v ktorom bola Xperia X (s rovnakým foťákom ako XA1). Zjednodušene povedané – v praxi často dostávate rozmazané zábery.

Žiaľ, ani veľmi nezaváži to, akú pevnú ruku máte. Telefón si často volí nezmyselné dlhé časy uzávierky, ktoré by ste bez stabilizácie neudržali v ruke ani keby ste mali zrkadlovku.

33 fotografií v galérii Ťažko povedať, kam sa pri tejto kompozícii snažil telefón zaostriť, ale aj keď bol držaný pevne, výsledná fotka je rozmazaná. Čas expozície automatika nastavila na 1/33 sekundy, čo je na malý mobil fakt veľa

Dostupný aj manuálny režim: Najlepšie výsledky sa nám podarilo dosiahnuť pri fotení v manuálnom režime. Nastaviť sa dá rýchlosť uzávierky (to je dôležité pre robenie ostrých záberov) aj vyváženie bielej či kompenzáciu expozície. Dostupné je dokonca aj manuálne ostrenie.

33 fotografií v galérii Makro fotky telefón zvláda dobre, najlepšie je ale vybrať si bod ostrenia manuálne a úplne najlepšie je, pokiaľ si v manuálom režime nastavíte kompenzáciu expozície podľa aktuálnych potrieb. Komu sa s tým ale chce babrať?

Výrazná postprodukcia: Smartfón nemá optickú stabilizáciu obrazu, a preto vývojári musia pri fotkách za šera či v noci zásadným spôsobom zvyšovať citlivosť. To je parameter, ktorý nedokážete ovplyvniť ani v manuálnom režime. Výsledkom je badateľné zašumenie, teda objavovanie sa akýchsi žltých, šedých či zelených elementov, ktoré na fotke inak nemajú čo robiť. S nimi by sa ešte v Photoshope dalo niečo spraviť, telefón vám ale nedá šancu. Na každú fotku automaticky aplikuje dosť drastický filter a snaží sa ich vyhladiť. Nie vždy sa mu to ale podarí.

33 fotografií v galérii Pri slabšom svetle musí telefón zvyšovať citlivosť a tak sa do fotiek dostáva pomerne veľa šumu, ktorý sa následne snaží zahladiť

Softvérová stabilizácia pri videu funguje: Telefón síce nedokáže nahrávať 4K video, softvérová stabilizácia pri nahrávaní videa však dostupná je. V praxi teda telefón nahráva vo vyššom rozlíšení než je FullHD a Steady Shot robí v reálnom čase výrez. Dokáže tak odstrániť trasenie a treba povedať, že v praxi to funguje nad očakávania dobre.

Hodnotenie: Dopláca na drobné chyby

Smartfón Sony Xperia XA1 vtrhol do strednej triedy ako vietor. Nesnaží sa silou-mocou nalákať na tabuľkové parametre, jeho hlavnou zbraňou je výnimočný dizajn. Displej je natiahnutý až k bočným okrajom, vďaka čomu telefón vyzerá výborne a tiež sa dobre drží v ruke. Softvér výrobca dobre optimalizoval a nebyť niekoľkých predinštalovaných zbytočností, nebolo by mu ani čo vyčítať.

Chýbajúci snímač odtlačkov prsta by sme asi oželeli, ale dobré skóre mu kazí rozporuplný foťák. Nemá optickú stabilizáciu a softvér si žije svojím vlastným životom. Výsledné fotky sú často rozmazané, ideálne nefunguje ani ostrenie.

Je pravdepodobné, že Sony fungovanie vylepší opravným softvérom (už to tak v minulosti viackrát bolo). Je ale škoda, že sa táto situácia opakuje stále dookola, lebo podobné problémy postihli aj minuloročný model Xperia X.

Xperia XA1 prichádza na trh s cenou 279 eur s DPH. Vrhá sa tak do triedy, kde je pravdepodobne najväčšia konkurencia zo všetkých segmentov. Dobre nabité zbrane má napríklad Moto G5 Plus, Honor 6X alebo minuloročný kasový trhák Huawei P9 Lite.

Do tejto cenovej triedy sa tlačia aj niektoré staršie top modely ako napríklad dopredajový Samsung Galaxy S6. To nemusí byť zlá voľba, ale treba si dávať pozor na serióznosť predajcov. Téme podozrivo lacných mobilov sme sa venovali v samostatnom článku, určite ho neprehliadnite.

V tejto spoločnosti síce Xperia XA1 nevie zaujať pomerom technických parametrov k cene, ale úplne jednoznačne vystupuje neopozeraným dizajnom. Do kariet bude Xperii XA1 hrať aj výrazná podpora mobilných operátorov. Pokiaľ hľadáte dizajnovo výnimočný telefón, je to jednoznačná voľba. Ak je ale pre vás prioritou fotenie, asi skúste hľadať inde, alebo aspoň počkajte na skúsenosti používateľov po doručení aktualizácie softvéru.

V skratke Sony Xperia XA1 je smartfón strednej triedy, ktorý viac než na tabuľkové parametre kladie dôraz na dizajn. Jeho displej je natiahnutý až k bočným okrajom a ochranné sklo mierne zaoblené.



Vďaka tomu sa výborne drží v ruke. Vo výbave mu nič kriticky dôležité nechýba, zamrzí ale absencia snímača odtlačkov prsta a najmä rozporuplný fotoaparát, ktorý by si rozhodne zaslúžil vylepšiť. Dôležité prednosti Vynikajúci dizajn

Dobrý pocit pri držaní v ruke

Slušná výdrž batérie

Rýchle nabíjanie

Dobre vyladený systém

Samostatná spúšť foťáku Hlavné nedostatky Nemá zvýšenú odolnosť voči vode a prachu

Bez snímača odtlačkov prsta

Stále sú v systéme zbytočnosti

Rozporuplný fotoaparát