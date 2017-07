Test Moto E4 Plus: Parádna výdrž pod 200 eur

Lenovo chce opäť získať srdcia používateľov batériou, ktorú netreba nabíjať každú chvíľu.

Smartfónom sme dlho tolerovali ich hlad po nabíjaní, nutnosť okupovať elektrickú zásuvku aj dvakrát denne k nim akosi patrila. Bola to práve firma Lenovo, ktorá prelomila ľady a do modelov ako P70 a P90 konečne napchala poriadnu batériu.

Výdrž nebola úplne prelomová, no problémom v tom čase bol skôr nenásytný hardvér než nedostatočná kapacita. Touto snahou sa inšpirovalo aj niekoľko ďalších výrobcov, poväčšine z Číny a tak dnes máme na výber napríklad aj zariadenia s 10 000mAh akumulátormi.

To je samozrejme extrém. Ale aj Moto E4 Plus na to ide podobne. Solídnu výdrž ponúka za vcelku sympatickú cenu, ktorá podlieza 200-eurovú hranicu.

Test Moto G5 Plus: Prekvapivo dobrý smartfón Nenápadná novinka má nábeh na úspech, za lákavú cenu ponúka veľa.

Ťahá mu na dvesto

Nič pre detské ručičky: Moto E4 Plus nepatrí k malým telefónom, čo naznačuje už jeho uhlopriečka. Na hrúbke mu mierne pridáva akumulátor s väčšou kapacitou a ešte viac je to vidno na hmotnosti – do okrúhlej dvestovky mu chýbajú iba dva gramy. Toto nebude nič pre krehké dlane a hodvábne vrecká.

18 fotografií v galérii Moto E4 Plus nie je malým ani ľahkým smartfónom

Drží pevne: Svalnato mobil pôsobí nielen na pohľad, ale aj na dotyk. Jednotlivé časti sa od seba nepohnú, a to je zadný kryt odnímateľný. Na dnešné pomery nevídaná vec, ktorú Moto naznačuje len nenápadnou medzerou v spodnej časti a chýbajúcim slotom pre SIM kartu na boku. Presunul sa práve pod kryt.

Kryt ide, batéria nie: Prvotné nadšenie z toho, že vieme pod kryt nakuknúť aj bez sady skrutkovačov, ale rýchlo opadne. Jediným účelom je vloženie či výmena dvojice SIM kariet a pamäťovej karty microSD. Akumulátor za chodu nevymeníme, je osadený napevno. Telefón si tak vyberá to horšie z oboch svetov... Drobnou náplasťou je aspoň to, že môžeme naraz využívať funkciu Dual SIM aj rozšírenú pamäť. Karty totiž slot nezdieľajú.

18 fotografií v galérii Zadný kryt je odnímateľný, no batéria je osadená napevno... vskutku hlúpe riešenie

Dva dni úplne bez problémov: Batéria má kapacitu úctyhodných 5 000 mAh. Ani rozmerný displej z nej rýchlo neukrajuje, bez väčšej snahy môžete počítať s dvomi dňami bez nabitia. Ak sa uskromníte, dá sa toto číslo aj zdvojnásobiť. Jednoznačne najväčšie plus nového Pluska.

Stále bez USB-C: Pri skúmaní konštrukcie smartfónu už toho veľa zaujímavého neobjavíme. Pravá strana poskytuje miesto pre ovládač hlasitosti a zámok displeja. Obe tlačidlá sú síce malé, no nahmatávajú sa ľahko. V spodnej časti sa nachádza mriežka reproduktoru a microUSB konektor. Veľkú obmenu príslušenstva tak môžete ešte na nejaký čas odložiť.

18 fotografií v galérii Klávesy na pravej strane sa ovládajú pohodlne, možno by však nebolo zlým nápadom presedlať na USB-C konektor

Výkon odráža cenu

Skromný displej: Aj keď to tak na prvý pohľad a dotyk nepôsobí, Moto E4 Plus patrí do nižšej kategórie smartfónov. Ak ste to nezistili pri pokladni v obchode, zistíte to pri prvom zapnutí. IPS panel patrí k tým slabším, aj čo sa týka podobnej cenovej kategórie. Chváli sa síce uhlopriečkou 5,5 palca, no HD rozlíšenie je už trochu za zenitom. Nepoteší ani žltý nádych či podpriemerná čitateľnosť na slnečnom svetle. Pozitívom je aspoň nižšia spotreba energie.

18 fotografií v galérii Displej nepatrí k elite, s tým sa treba zmieriť

S hardvérom to nepreháňa: Tlak na cenu sa premietol aj do slabšej hardvérovej výbavy. Nájdeme tu štvorjadrový procesor s čipsetom Mediatek MT6737, ktorému sekundujú 3 GB pamäte RAM. Priestor pre dáta má kapacitu 16 GB.

18 fotografií v galérii Android je tu prítomný vo verzii 7.1.1

Čistý Android: Nevieme, ako by si s Androidom 7.1.1 Nougat mobil poradil, keby mu výrobca ešte uštedril aj pestrú nadstavbu. Našťastie ale E4 Plus pracuje s viacmenej čistým systémom... a aj tak niekedy nestíha. Odozva na dotyk je citeľná, pri graficky náročnejších aplikáciách sa novinka viditeľne trápi. Pred kúpou treba skrátka počítať s tým, že náročnejších používateľov neuspokojí.

18 fotografií v galérii Systém nemá vlastnú nadstavbu, niekoľko vychytávok ale nesmie chýbať

Rýchly senzor, pomalší systém: Používanie systému spríjemňuje senzor odtlačkov pod displejom. Má ideálny tvar i veľkosť a čo sa nám páči najviac, displej sa ním dá nielen odomykať, ale aj zamykať. Okamžite sme si na to zvykli. Odtlačky sníma bleskovo, odomykanie má ale zhruba sekundovú odozvu kvôli pomalším reakciám systému. Bonusom je možnosť návratu na domovskú obrazovku poklepaním prsta po ploche snímača, prípadne prepínanie medzi aplikáciami posunutím prsta do strany.

18 fotografií v galérii Senzor je rýchly, pomalšie sú reakcie systému

Foťák nesklame

Šikovná skratka: Parametre hlavného fotoaparátu na zadnej strane nie sú žiadnym prekvapením, na túto triedu ide o bežný priemer. Fotky zhotovujeme v maximálnom rozlíšení 13 Mpx pri svetelnosti f/2.0, prítomný je LED blesk i automatické zaostrovanie. Poteší užitočná skratka, foťák sa dá rýchlo spustiť dvojitým stlačením klávesu pre zamknutie displeja.

18 fotografií v galérii Okolie fotoaparátu je pomerne výrazným dizajnovým prvkom

Klasika medzi lacnými: Kvalita snímok neoslní, ale ani úplne nesklame. Nevyhneme sa prepalom a boli by sme vďační za sýtejšie farby, no obraz je aspoň dostatočne detailný. Z funkcií stojí za pozornosť HDR režim či detekcia úsmevu.

Video iba v HD: Aj keď má displej novinky iba HD rozlíšenie, možnosť natáčania FullHD videa by nebola tak celkom nezmyslom. Žiaľ, maximom je 720p pri frekvencii 30 snímok za sekundu. Pre úplnosť dodajme, že predná kamera sníma v rozlíšení 5 Mpx pri f/2.2.

18 fotografií v galérii Moto E4 Plus: Testovacia snímka

Viac ukážkových fotografií nájdete v galérii >>>

Hodnotenie: Lákavá ponuka

Moto E4 Plus má nábeh na úspech, do ponuky ho už stihol zaradiť Telekom aj O2. Vo voľnom predaji ho nájdete za cenu tesne podliezajúcu 200 eur, čo je vzhľadom k rozmernej uhlopriečke, kvalitnej konštrukcii a predovšetkým 5 000mAh batérii veľmi dobrá ponuka. Ak sa dokážete zmieriť s menej výkonným hardvérom či nižším rozlíšením displeja, môžeme novinku len odporučiť.

Pokiaľ vyžadujete aspoň o kúsok svižnejší chod systému, skúste dať šancu aj Xiaomi Redmi Note 4. A za pozornosť určite stojí aj obľúbený, i keď starší Huawei P9 Lite. Ak sa vám pozdávajú nové smartfóny Moto, porozmýšľajte tiež nad tým, či neobetujete necelú stovku navyše za vybavenejší G5 Plus.

V skratke 5,5-palcový smartfón, ktorý síce parametrami rekordy netrhá, no kompenzuje to čistým systémom, veľmi slušnou výdržou batérie a najmä nízkou cenou.



Dá sa kúpiť za menej ako 200 eur a cudzie mu nie sú ani ponuky operátorov. Dôležité prednosti Pevná konštrukcia

Rozmerný displej

5 000mAh batéria

Čistý Android 7.1.1

Senzor odtlačkov

Príjemná cena Hlavné nedostatky Batéria osadená napevno aj napriek odnímateľnému krytu

Nižšie rozlíšenie displeja

Nie úplne plynulý beh systému

Názov zariadenia Moto E4 Plus Rozmery 155 x 77,5 x 9,6 mm Hmotnosť 198 g Uhlopriečka displeja 5,5 palca Technológia a rozlíšenie displeja IPS LCD, 720 x 1 280 bodov (267 ppi) Čipset Mediatek MT6737 Procesor Štvorjadrový Cortex-A53, 1,3 GHz Grafické jadro Mali-T720 Operačná pamäť RAM 3 GB Priestor pre dáta 16 GB, podpora microSD Počet súčasne aktívnych SIM 2 SIM Podpora LTE Áno, Cat4 Hlavný fotoaparát 13 Mpx, f/2.0 Sekundárny fotoaparát 5 Mpx, f/2.2 Operačný systém Android 7.1.1 Nougat Orientačná cena s DPH 199 eur