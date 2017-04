Honor 8 Pro prichádza na Slovensko. Lacný nebude (+živé foto)

ODPORÚČAME Najvybavenejší Honor ponúkne 6 GB RAM, duálny fotoaparát či QHD displej.

Honor dnes oficiálne predstavil model 8 Pro pre slovenský trh, pričom prezradil aj cenu. Na pomery značky je vysoká, pri porovnaní s konkurenciou však ide o zaujímavú ponuku.

6 GB RAM aj poriadna batéria

Honor 8 Pro nepatrí zrovna k malým smartfónom, no 5,7-palcový displej sa môže pochváliť slušným rozlíšením 1 440 x 2 560 bodov (QHD). Ani hardvérová výbava nie je na zahodenie, práve naopak. Mobil pracuje s osemjadrovým procesorom a čipsetom Kirin 960, ktorý použil Huawei aj v aktuálnych top modeloch P10 a P10 Plus. Príjemným prekvapením je 6 GB operačnej pamäte RAM.

8 fotografií v galérii Modrá farba smartfónu pristane

Na zadnej strane zaujme snímač odtlačkov a predovšetkým dve 12MPx šošovky fotoaparátu. Rovnako ako v prípade P10 a P10 Plus, jedna z nich sníma farebne, druhá čiernobielo.

O zaujímavé výsledky sa postará efekt širokouhlej clony, ktorý fotky sčasti rozostrí. Nechýba laserové zaostrovanie, video sa dá zhotoviť v 4K rozlíšení.

8 fotografií v galérii Na zadnej strane je senzor odtlačkov a dvojica šošoviek foťáku

Honor 8 Pro je vybavený systémom Android vo verzii 7.0 Nougat doplneným o nadstavbu Emotion UI. Batéria o kapacite 4 000 mAh by sa mala postarať o slušnú výdrž, reálne výsledky však zistíme až počas testovania.

8 fotografií v galérii Honor 8 Pro poháňa batéria s kapacitou 4 000 mAh

Objednávky štartujú v pondelok

Novinka ide do predaja s cenou 590 eur, čo je vzhľadom k výbave lákavá suma. Konkurovať chce aj takým zariadeniam ako je Samsung Galaxy S8 či iPhone 7 Plus, záujemcovia sa ale zrejme budú v prvom rade rozhodovať, či si priplatia za Huawei P10 Plus z dielne rovnakého výrobcu.

Objednávky štartujú už v pondelok 1. mája, Honor 8 Pro sa okrem voľného predaja objaví aj v ponuke operátora O2. K dispozícii bude v zlatom a tiež netradičnom modrom vyhotovení, v balení sa bude nachádzať aj jednoduchý cardboard pre virtuálnu realitu.