Množia sa sťažnosti na Samsung Galaxy S8. Všetkým sa ale nedá veriť

Niektoré sťažnosti sú podložené, iné iba nafúknutou bublinou.

Najnovšie vlajkové lode Samsungu Galaxy S8 a Galaxy S8+ si od recenzentov vyslúžili množstvo chvály. Samsung je ale zároveň pod veľkým tlakom – snáď neprejde týždeň, kedy by sa na internete neobjavili informácie o novom probléme s S8.

Niektoré sú objektívne dokázateľné a nahlásené množstvom používateľov, iné skôr pôsobia ako nepodložené bubliny a snaha „kopnúť si“ za každú cenu.

Prečo je Samsung pod drobnohľadom? Samsung je najväčší výrobca smartfónov na svete, čo už samé o sebe znamená, že sa na neho upriamuje najviac pozornosti. Špeciálne pri S8 je to ešte znásobené skutočne intenzívnou kampaňou, akú nemá žiadny iný producent mobilných zariadení. Na imidži značke zároveň nepridal ani minuloročný nezvládnutý problém s Galaxy Note 7.

Displej s červeným nádychom

Dôveryhodnosť: Vysoká

Jedným z prvých medializovaných nedostatkov boli predané kusy s červeným nádychom displeja. Podľa dostupných správ pritom nejde o ojedinelý prípad. Americká organizácia Consumer Reports ho zaznamenala na štyroch z ôsmych testovaných smartfónov.

Samsung odmietal, že by boli displeje chybné. Ide podľa neho o „prirodzené rozdiely“ medzi panelmi z organických diód. Napriek tomu však sprístupnil softvérovú aktualizáciu, ktorá používateľom ponúkla širšie možnosti pri ručnom nastavení vyváženia farieb v nastaveniach.

Výrobca zároveň prisľúbil, že ak budú používatelia naďalej nespokojní, telefón im vymení.

Vypadávajúce Wi-Fi

Dôveryhodnosť: Vysoká

Viacero používateľov už krátko po začiatku predaja smartfónu hlásilo problémy s Wi-Fi pripojením. Zariadenia sa buď odmietali k sieti pripojiť, alebo sa po niekoľkých minútach odpojili. Samsung problém identifikoval, údajne súvisel s nastavením bezdrôtového prístupového bodu juhokórejského operátora. Neduh mal byť špecifický práve pre domáci trh, kde výrobca vydal softvérovú záplatu.

S komplikáciami sa však stretli aj používatelia v iných krajinách, tie však spôsobil problém s aplikáciou Device Quality Agent, ktorá monitoruje využívanie Wi-Fi. Softvér neustále padal a zobrazoval chybové hlásenie. Otravné správanie výrobca vyriešil aktualizáciou aplikácie prostredníctvom vlastného obchodu Samsung Apps.

Hardvérová lotéria

Dôveryhodnosť: Vysoká

Ukazuje sa, že nie všetky modely Galaxy S8 a S8+ majú rovnako výkonné súčasti. Portál XDA Developers uvádza, že rôzni používatelia hlásia rozdiely pri meraní rýchlosti čítania a zápisu internej pamäte smartfónu.

Dôvodom sú odlišné modely pamäťových čipov. Pokial vlastné čipy od Samsungu využívajú rýchlejšiu špecifikáciu UFS 2.1, menej šťastným používateľom sa do rúk dostali smartfóny s pomalším produktom od Toshiby so špecifikáciu UFS 2.0. XDA Developers píše, že rozdiel medzi UFS 2.0 a UFS 2.1 je pri bežnom používaní smartfónu sotva postrehnuteľný, faktom však zostáva, že používateľ pri kúpe nemá ako rozlíšiť, ktorá verzia sa mu dostane do rúk.

Že zrejme u kórejského výrobcu nešlo všetko podľa plánu, dokazuje i postreh jedného člena fóra portálu. Všimol si, že Samsung deklaroval štandard UFS 2.1 v propagačných materiáloch k novému Galaxy, neskôr však zmienku potichu odstránil.

Samsung v tom nie je sám K podobnej praktike sa len nedávno uchýlil aj čínsky Huawei pri modeloch P10 a P10 Plus. V ich prípade je možná variabilita ešte väčšia. Nie len, že používateľ môže za rovnaké peniaze dostať buď verziu s USF 2.0, UFS 2.1 či dokonca eMMC 5.1 úložiskom, ale i dve úplne odlišné verzie pamäte RAM, LPDDR3 alebo LPDDR4. Huawei k záležitosti vydal oficiálne stanovisko, v ktorom priznal využívanie súčastí s rôznym výkonom. Označil to za „štandardnú priemyselnú praktiku“ s cieľom vyhovieť veľkému medzinárodnému dopytu.

Náhodné reštarty

Dôveryhodnosť: Stredná

Koncom apríla sa na internete v súvislosti s Galaxy S8 a S8+ objavili správy o ich náhodných reštartoch. Podľa portálu GSM Arena sa na ne sťažujú viacerí používatelia na oficiálnom americkom fóre Samsungu či fóre komunitného portálu XDA Developers.

Výrobca sa zatiaľ k problému oficiálne nevyjadril a zo správ používateľov nemožno dedukovať ani pravdepodobnú príčinu. Niektorým používateľom pomohlo vybratie MicroSD karty, kým u iných zafungovalo obnovenie do výrobných nastavení.

Nefunkčné bezdrôtové nabíjanie

Dôveryhodnosť: Nízka

Na fóre XDA Developers možno nájsť i viacero sťažností na bezdrôtové nabíjanie v S8. Niektorým nefunguje vôbec, iným sa počas nabíjania zastavuje, prípadne sa telefón počas neho príliš zahrieva.

Tento problém však nemusí byť nevyhnutne vinou Samsungu, keďže v mnohých prípadoch k nemu došlo pri použití neoriginálneho príslušenstva.

Vypaľovanie pixelov

Dôveryhodnosť: Nízka

Najnovšie istý používateľ na kórejskom fóre tvrdil, že jeho Galaxy S8 má už po jednom týždni vypálené časti obrazu v spodnej časti displeja. Je však na mieste dodať, že portál The Korea Herald, ktorý správu priniesol, ju nepodložil žiadnou konkrétnou fotografiou a Samsung ešte prípad neprešetril.

„Či sa sťažnosť zákazníka ukáže byť odôvodnenou alebo nie, to sa ešte len ukáže. Zatiaľ ďalšie takéto sťažnosti nemáme,“ povedal pre The Korea Herald hovorca Samsungu.

Zároveň priznal, že softvér Galaxy S8 a S8+ už dnes obsahuje istú ochranu pred vypaľovaním obrazu na mieste, kde sa nachádza softvérové domovské tlačidlo. Softvér priebežne mení jeho polohu o niekoľko pixelov. Nepatrný pohyb si používateľ sotva všimne, na zabránenie vypálenia by to však teoreticky mohlo stačiť. Správu o tom sme priniesli už pred mesiacom, vtedy ju však Samsung ešte nepotvrdil.

Vypaľovanie sa pri AMOLED displejoch telefónov prejavuje rôznymi spôsobmi. Niekedy sa zmení farba na danom mieste. Inokedy si akoby displej daný obrazec zapamätal a zobrazuje ho neustále. Nie je to pritom novinka v S8, ale vlastnosť všetkých telefónov s takýmto panelom. S8 je ale prvý Samsung s virtuálnymi systémovými tlačidlami, teda prvkami, ktoré sú neustále zobrazené na displeji, a tak sú obavy o rýchle vypálenie na mieste. Je ale veľmi malá pravdepodobnosť, že by k tomu došlo už po prvých týždňoch či mesiacoch od kúpy.

