Jednoducho: Ako zrušili roaming v EÚ slovenskí operátori?

ODPORÚČAME V prehľadnej a jednoduchej podobe prinášame všetko dôležité o krokoch operátorov pri rušení roamingových poplatkov v EÚ.

Ako vyzerá ponuka operátorov po zrušení roamingových poplatkov v rámci krajín EÚ? Túto otázku sme si počas uplynulých týždňov kládli opakovane. Od dnes už sú nové pravidlá regulácie v platnosti.

Podrobné informácie o rušení roamingových poplatkov nájdete v našom veľkom článku s otázkami a odpoveďami. Teraz sa v jednoduchej podobe pozrieme na to, ako konkrétne sa naši operátori s novou situáciou vysporiadali.

Koľko dát môžem minúť v zahraničí? Je to najdôležitejšia otázka, ale neexistuje jednoduchá odpoveď. Konkrétne číslo závisí od vášho paušálu. Pomocou špeciálneho vzorca, ktorý zohľadňuje cenu a základný objem dát, sa určí akýsi maximálny strop pre európske dáta. A ten môže byť aj menší než objem dát na Slovensku. Za ďalšie dáta sa pritom dosť pripláca. Tento objem si treba zistiť pred cestou. V praxi to znamená, že môžete mať paušál s hovormi, SMS-kami, kde máte napríklad 4 GB voľných dát a ďalšie zníženou rýchlosťou. Pomocou vzorca sa určí, že maximum, čo máte k dispozícii v EÚ, je 7 GB. V celej EÚ tak máte k dispozícii 4 GB dát plnou rýchlosťou a následne operátor ponúka napríklad spomalené dáta. Orange po vyčerpaní predplateného objemu dát pri programoch Go Europe dáta zastaví – každý ďalší 1 GB dát pri vyšších programoch ale bude stáť iba 3 eurá v SR a EÚ. O2 tiež dáta v EÚ zastaví a ďalšie dáta si budete musieť dokúpiť. Iný príklad: máte lacnejší dátový paušál s 2 GB voľných dát, ale po prepočítaní pomocou vzorca vyšlo, že v EÚ môžete využiť iba 1,1 GB. Za zvyšné dáta si už musíte priplatiť – pri takomto programe konkrétne 8,32 eura (9,24 eura za 1 GB). Aká je presne hranica pri vašom konkrétnom produkte, je najlepšie si preveriť na infolinke operátora. Keď dosiahnete váš limit, operátor vás upozorní. Najlepšie SMS správou.

Orange a FunFón

V rámci roamingu operátor nekladie prekážky. Či už máte nové paušály Go Europe alebo staršie Flex, Max, „zvieratkový“ paušál alebo predplatené karty Prima alebo FunFón, operátor ponúka podmienky ako doma.

Aj paušály zamerané na dáta umožňuje využívať v zahraničí, uplatnil ale limit na maximálny objem dát prenesených v EÚ tak, ako mu to umožňuje regulácia. Za zvyšné dáta by ste už v EÚ platili – 9,24 GB za každý 1 GB.

Na čo si dať pozor v zahraničí? pri dátových programoch je v EÚ dostupná iba časť voľných dát

pri nových programoch Go Europe sa po prečerpaní voľných dát internet v EÚ zastaví (nie je možné surfovať spomalenou rýchlosťou). Ďalšie gigabajty sú pri vyšších programoch po tri eurá.

Pokiaľ máte staršie paušály, v zahraničí po prečerpaní surfujete so zníženou rýchlosťou. Ak máte zrýchlenie na 0,25/0,25 Mbit/s alebo 0,75/0,75 Mbit/s, internet vám pôjde po vyčerpaní dát touto rýchlosťou – do vyčerpania konkrétneho objemu dát, ktorý je stanovený podľa vzorca od EÚ .

Pri nových paušáloch Go Europe sa dátové prenosy zastavia, spomalené surfovanie nie je dostupné. V prípade potreby si je ale možné dokupovať dátové balíčky, ktoré umožnia surfovanie plnou rýchlosťou – pri vyšších programoch získate za 3 eurá 1 GB dát v SR a EÚ.

Telekom a Juro

Operátor splnil roamingové požiadavky EÚ do bodky, ale na rozdiel od Orangeu neprinášal žiadne nové paušály. Pri všetkých paušálnych programoch aj predplatených kartách Easy a Juro je roaming dostupný za rovnakých podmienok ako doma – a to vrátane dát. Po vyčerpaní voľných dát, ktoré máte ako súčasť paušálu, bude dostupné sťahovanie zníženou rýchlosťou.

Na čo si dať pozor v zahraničí? pri dátových programoch je v EÚ dostupná iba časť voľných dát

pri dennom internete je bez príplatku len 55 % dát

Pri Easy karte je dostupný denný internet s objemom 200 MB za 0,5 eura. Využiť ho môžete aj v EÚ – príplatok nebudete platiť za prvých 110 MB. Napríklad O2 si pýta príplatok za takéto dáta hneď od začiatku.

O2

Aj operátor O2 vyhovel regulácii a pustil roaming bez väčších obmedzení. Programy O2 Fér, O2 Voľnosť a O2 Paušál sú v EÚ dostupné vrátane plného objemu predplatených dát. Výnimkou sú programy O2 Data, kde operátor stanovil dátový strop pre zahraničie tak, ako mu to umožňuje regulácia.

Na čo si dať pozor v zahraničí? po vyčerpaní voľných dát sa internet v EÚ úplne zastaví (nie je možné surfovať spomalenou rýchlosťou)

za denný internet sa pripláca

dátové programy v EÚ ponúkajú iba časť dát

V prípade, že po vyčerpaní dát využívate pomalú rýchlosť na úrovni 0,05/0,05 Mbit/s, v EÚ to neplatí. Operátor vám dáta hneď zastaví. Zmeny nastali aj pri balíku denného internetu, ktorý na Slovensku za 0,5 eura ponúka 250 MB. Pri ceste do EÚ sa účtujú príplatky za každý prenesený MB až po maximálnu sumu 2,31 eura za 250 MB. Pripomíname, že sa to netýka Česka, kde obmedzenia nie sú.

4ka

Pri svojich predplatených programoch nepristúpil najmenší operátor k žiadnym reštrikciám. Naďalej platí ponuka volania, SMS správ a 1 MB dát za 4 centy. Avšak balík 1 GB dát za 1 euro bude obmedzený iba pre využitie na Slovensku. V zahraničí nebudú dostupné ani programy „TO.nacesty“ a „TO.narok“.

Na čo si dať pozor v zahraničí? roaming sa zruší iba pri programe Moja 4ka

internetové balíčky ani programy TO nebudú platné v EÚ

K zásadnejším zmenám operátor pristúpil aj pri paušálnych programoch TO, ktoré obsahujú veľké dátové balíčky, ale aj minúty a správy. Roaming pri nich úplne zakázal, všetky voľné minúty, SMS správy aj predplatené dáta je možné využívať jedine na Slovensku.

V prípade záujmu o služby roamingu ponúka operátor zákazníkom dodatočný balíček. Stojí 5 eur a ponúka 0,49 GB dát s platnosťou 15 dní.

Tesco Mobile

Regulácii sa prispôsobil aj značkový operátor Tesco Mobile. Ceny za volania, SMS správy aj dáta sú rovnaké v celej EÚ ako na Slovensku. Dostupný je aj dátový balík. Zákazníci môžu v zahraničí využiť aj 0,49 GB dátový balíček za 5 eur.

Na čo si dať pozor v zahraničí? po vyčerpaní voľných dát sa internet v EÚ úplne zastaví (nie je možné surfovať spomalenou rýchlosťou)

za denný internet sa pripláca

Denný internet s 0,2 GB dát za 0,39 eura je v zahraničí k dispozícii len s príplatkom – ak ho presurfujete napríklad celý, operátorovi doplatíte ešte 1,85 eura. Surfovanie spomalenou rýchlosťou, ktoré funguje na Slovensku, nie je dostupné.