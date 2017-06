Štát: Roamingová ponuka ako tá od 4ky? Asi porušenie regulácie

Za koľko predáva 4ka paušály?

TO.10 za 7,5 eur mesačne: Ponúka 10 GB dátový balíček v sieti 4ky, 1 GB v sieti Orange a 100 minút alebo SMS správ v SR.

za 7,5 eur mesačne: Ponúka 10 GB dátový balíček v sieti 4ky, 1 GB v sieti Orange a 100 minút alebo SMS správ v SR. TO.15 za 10 eur mesačne : Obsahuje 15 GB dát v sieti 4ky, 1 GB v 2G sieti Orange, 300 minút alebo SMS na Slovensku.

za 10 eur mesačne : Obsahuje 15 GB dát v sieti 4ky, 1 GB v 2G sieti Orange, 300 minút alebo SMS na Slovensku. TO.∞ za 20 eur mesačne: Neobmedzené volania a správy. Neobmedzený je aj objem prenesených dát v 4ke a v 2G sieti Orange.

Ak by 4ka premietla podmienky regulácie aj do čerpania balíkov TO, napríklad pri najnižšom programe by mala klientom ponúknuť v zahraničí bez príplatkov 1,56 GB dát.