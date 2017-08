Test HTC U11: Prichádza s dobrým nápadom

Nový top model od HTC nešetril nikde. Stačí to ale na dnešnú špičku?

HTC sa nebojí extravagantných myšlienok a vôbec sa tomu nečudujeme. Kto sa chce dnes dostať medzi špičku, potrebuje nové a neopozerané nápady. A dvojnásobne to platí o značke, ktorá sa z vrcholu rebríčkov postupne dostala takmer medzi outsiderov.

Už sme v podaní HTC videli dva displeje, skvelé foťáky či kontroverznú podobnosť s úhlavným nepriateľom. HTC U11 ide ešte ďalej a ponúka doteraz nevídaný spôsob ovládania.

Aj tu niečo chýba

Extravagantné zrkadlo: Ťažko by ste hľadali telefón, ktorý dokáže tak pútať pohľady ako nové HTC. Rovnako ako U Ultra, aj U11 prichádza so zrkadlovou zadnou stranou, ktorá na dennom svetle priam vypaľuje oči.

Stále špinavý: Je to originálne, ale asi tušíte, že aj vrcholne nepraktické. Pre účely neustáleho čistenia odtlačkov pribalil do krabice výrobca jemnú handričku. Dáme však krk na to, že do mesiaca rezignujete a s nečistotami sa naučíte žiť. Prípadne rovno siahnite po bielom variante, ten ich aspoň čiastočne kamufluje.

22 fotografií v galérii HTC U11 nemá displej natiahnutý až k okrajom, pod displejom sa nachádza snímač odtlačkov prsta

Zvláda aj vodu: Lesklý povrch je ale to jediné, čo môže niekoho po konštrukčnej stránke mrzieť. Kvalitné vyhotovenie budí dojem luxusu a ako bonus sa môžeme spoľahnúť aj na zvýšenú odolnosť voči vode a prachu. U11 má certifikát IP67.

Vráťte nám jack: Pri skúmaní bočných hrán zaujme výrazne odlíšený zámok displeja. S ním, rovnako ako s ovládačom hlasitosti, sa manipuluje veľmi dobre. V hornej hrane nájdeme zásuvku pre nanoSIM kartu a pamäťovku s maximálnou kapacitou 256 GB. Spodok osídlila mriežka reproduktoru, jeden z mikrofónov a USB-C konektor. Že tu niečo chýba? Áno, s 3,5mm jackom sa treba rozlúčiť. Viacero majiteľov novej generácie iPhonov vám potvrdí, že to nie je šťastné riešenie a ešte dlhú dobu ani nebude.

22 fotografií v galérii Pripravte sa na pravidelné leštenie, HTC U11 má extrémne lesklý zadný kryt

Minisenzor: Predná strana nie je farebne taká odvážna ako zadná, čo však nie je na škodu. Posťažovať sa musíme na senzor odtlačkov, ktorý je zbytočne malý a umiestnený príliš nízko. Aj keď reaguje bleskovo a je pomerne spoľahlivý, nepracuje sa s ním najlepšie. Škoda, miesta okolo má totiž mobil na rozdávanie.

22 fotografií v galérii 3,5mm audio jack chýba, tešia nás aspoň pohodlné klávesy na boku

Nový kráľ

Vhodný pre viac okien: Plocha okolo senzora neostala nevyužitá úplne, pod čiernym sklíčkom sa ukrýva dvojica senzorových tlačidiel. Slúžia na návrat späť a vyvolanie zoznamu spustených aplikácií. Dlhé podržanie druhého klávesu umožňuje rozdelenie displeja za účelom multitaskingu. Priestor tu na to je, Super LCD5 panel meria po uhlopriečke 5,5 palca a ponúkne QHD rozlíšenie. Zišiel by sa mu len výraznejší jas počas slnečných dní, kórejská aj americká konkurencia to má po tejto stránke zvládnuté lepšie.

Výkonový vrchol: HTC pri svojich top modeloch nikdy nerobilo kompromisy v hardvéri a U11 túto tradíciu neporuší. Práve naopak, v benchmarku AnTuTu sa radí na úplný vrchol a poráža aj iPhone 7 Plus. A za to si zaslúži rešpekt. Použitým čipsetom je špičkový Snapdragon 835, ktorý dopĺňajú 4 GB pamäte RAM.

22 fotografií v galérii Usporiadanie hlavnej ponuky a Blinkfeed už z diaľky prezrádzajú, že máme v rukách HTC

Zmätok: Spúšťanie aplikácií je bleskové a mobil s nohami na stole zvláda aj graficky najnáročnejšie hry. Animácie pri pohybe v ponuke sú však predsa len občas trhané. Akokoľvek sa HTC s vylepšovaním svojho Sense UI snaží, čistý systém Android 7.1 by bol rozumnejšou voľbou. Bližšie sme sa mu už venovali v recenzii HTC U Ultra, preto si len pripomeňme, že aj novinka je plná nadbytočných ikoniek, notifikácií a návrhov. Pri prvom spustení a úvodnom nastavení sme boli doslova zahltení otravnými informáciami a otázkami.

Ovládanie stláčaním: V spojitosti s novinkou sa najviac skloňuje použitie nových senzorov na bokoch zariadenia a teda funkcie Edge Sense. Ide o spôsob ovládania, ktorý sme doteraz nikde inde nevideli. Princíp je jednoduchý: krátke alebo dlhé stlačenie bokov vyvolá požadovanú funkciu, predvolene je to fotoaparát a hlasový asistent Google. Pravdupovediac, obyčajný kláves by túto funkciu asi plnil lepšie. Trvalo nám nejaký čas, kým sme našli ten správny grif. Nebudeme si klamať, nie je to revolúcia.

22 fotografií v galérii Systém je najmä spočiatku jeden veľký chaos, keď sa v ňom ale udomácnite, oceníte široké možnosti personalizácie. Nová funkcia Edge Sense je zaujímavým spestrením, nejde však o revolúciou v ovládaní smartfónu

Rozumný manažment: Ak niečo výrobca v Sense UI zvládol dobre, tak je to manažment spotreby energie. Chod aplikácií na pozadí vie prispôsobiť tak, aby zbytočne nevysávali šťavu z 3 000mAh akumulátora. Aj napriek nie veľmi štedrej kapacite je tak výdrž znesiteľná. So sebazapieraním sa vieme dostať na dva dni, vzhľadom k zameraniu smartfónu však treba skôr počítať s každovečerným nabíjaním. Dobrou správou je, že pri optimálnych podmienkach sa vďaka podpore Quick Charge 3.0 vieme za polhodinu dostať približne na polovicu kapacity.

Zvukový zážitok

Kompenzácia za jack: Inžinieri v HTC sa možno predsa len cítili trochu previnilo pre chýbajúci 3,5mm jack a do balenia zahrnuli slúchadlá, ktoré sú kvalitou reprodukcie jednoznačne nad priemerom. Disponujú senzorom, ktorý sníma štruktúru ucha a podľa toho prispôsobí svoju zvukovú reprodukciu. Verte či nie, rozdiel je počuť, toto by sa veru mohlo stať štandardom. Ani hlasná stereo reprodukcia na tom nie je zle. Jeden reproduktor je v spodnej časti, druhý je ukrytý v slúchadle nad displejom.

22 fotografií v galérii V balení nájdeme kvalitné slúchadlá. To by sa mohlo stať štandardom

Skvelé fotky: Smartfóny od HTC sa medzi širšou verejnosťou príliš neskloňujú v súvislosti s kvalitnými fotoparátmi, čo je veľká chyba. Niekto by mohol protestovať, že 12Mpx snímky neponúknu toľko detailov ako snímače v iných špičkových fotomobiloch. A mal by pravdu. Avšak svetelnosť f/1.7 či optická stabilizácia pomáhajú už i tak kvalitnému senzoru k vynikajúcim výsledkom.

22 fotografií v galérii S manuálnym režimom nie je problém ukladať fotky v RAW formáte

4K je samozrejmosť: Fotky bez pochýb patria k tomu najlepšiemu, čo sa dnes v smartfónoch dá zohnať. Nechýba manuálny režim, časozber a dokonca ani možnosť ukladania v bezstratovom formáte. 4K video má maximálnu frekvenciu 30 snímok za sekundu, v dohľadnej dobe sa ale počíta s aktualizáciou, ktorá prinesie podporu 60 fps. Predná kamera má, možno trochu paradoxne, vyššie rozlíšenie 16 Mpx.

22 fotografií v galérii HTC U11: Testovacia snímka

Viac ukážkových fotografií nájdete v galérii >>>

Hodnotenie: Kontroverzný, ale výborný

Naše pocity z nového top modelu od HTC sú ako na horskej dráhe. Na jednej strane sme nadšení z vynikajúceho foťáku a extrémneho výkonu, na strane druhej sklame miestami chaotický systém či chýbajúci jack. A ani nový spôsob ovládania neurobil dieru do sveta, hoci unikátnosť mu uprieť nemožno.

Tak či onak, sme veľmi radi, že výrobca dýcha, žije a robí rozruch. Ak vám spomínané nedostatky neprekážajú, berte U11 bez váhania. Dostanete originálny smartfón, ktorý nebude z dlaní vykúkať len tak hocikomu. Pripravte sa ale na to, že budete ľahší zhruba o sedem zelených bankoviek. Pohybujeme sa teda v cifrách, za ktoré si už vieme zaobstarať aj Samsung Galaxy S8 či iPhone 7.

Pokiaľ sa vám zapáčil odvážny dizajn, skúste porozmýšľať aj nad nedávno uvedeným HTC U Ultra s dvomi displejmi. Neušiel sa mu síce Snapdragon 835 a aj foťák je o chlp slabší, no práve väčšia uhlopriečka v kombinácii so sekundárnym displejom je zaujímavá.

V skratke 5,5-palcový smartfón, ktorý láka na extravagantnú zadnú stranu, praktické používanie zas odhalí vysoký výkon či kvalitný fotoaparát.



Zmieriť sa však treba s chýbajúcim audio jackom či vyššou, i keď adekvátnou cenou. Dôležité prednosti Neopozeraný dizajn

Špičkový výkon

Kvalitný fotoaparát

Zaujímavé audio funkcie

Senzory na bokoch Hlavné nedostatky Chýba 3,5mm jack

Chaotický systém