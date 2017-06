Orange: Chceli by sme pridať viac dát. Nejde to pre roaming v EÚ

ODPORÚČAME Pozrite si vyjadrenia šéfa Orangeu k novej regulácii a zmenám na trhu, ktoré s tým súvisia.

Mobilný operátor Orange by chcel pridať do paušálov výrazne viac dát, kvôli novej regulácii v EÚ to vraj ale nie je možné, keďže všetky objemy dát musia platiť aj v zahraničí.

Poukazuje tak na ekonomickú neúnosnosť, keďže za 1 GB dát platí v krajinách EÚ niekoľko eur.

Generálny riaditeľ Orangeu Pavol Lančarič sa pre Živé.sk a MobilManiu vyjadril aj k možným stratám v súvislosti so zrušením príplatkov, zmenám pri zahraničných partneroch alebo roamingových balíkoch.

Bude Orange v budúcnosti využívať výhodu veľkej skupiny pri roamingu? Pozrite si na videu, čo si o pravidlách európskej regulácie myslí šéf Orangeu:

Pozrite si, aké pravidlá pre roaming v krajinách EÚ platia u operátorov Orange, Telekom, O2, 4ka a Tesco Mobile.

Chceli pridať viac dát

Kvôli zmenám v súvislosti s využívaním roamingu v krajinách EÚ „ako doma“ vraj nebude možné pridať veľa dát do paušálov, keďže internet musí platiť aj v EÚ a operátor s tým má náklady.

„Nás to brzdí v tom, aby sme dávali výrazne väčšie množstvá dát – a ľudia by to chceli. Nemôžeme urobiť ani to, že by sme dali domáce bonusové dáta. Akékoľvek dáta sú pre EÚ,“ zdôvodňuje Pavol Lančarič.

Nevylúčil však to, že Orange požiada regulačný úrad o výnimku a mohol by si teda k službám pýtať primeraný príplatok. Tvrdí, že to nevie vylúčiť, ale prv než bude konať, počká si na to, ako budú klienti v zahraničí využívať služby, až následne sa rozhodne. Štát o výnimku žiada aj O2, rozhodnutie zatiaľ nie je známe.

O2 zvažuje, že príplatky v roamingu v EÚ nezruší. O výnimku žiada štát

Problémom aj blízkosť hraníc

Riaditeľ Orangeu poukazuje na to, že najväčšie mesto na Slovensku je situované blízko Maďarska a Rakúska. Zároveň spresnil, že Bratislava podľa odhadov nemá oficiálnych 420-tisíc, ale 650-tisíc obyvateľov. Sú teda blízko hraníc a logicky teda budú môcť využívať služby mimo Slovenska veľmi ľahko.

„Napríklad Poľsko má na východe hranicu s Bieloruskom a Ukrajinou a až na juhu od nás s krajinami EÚ. Na to, aby sa veľké množstvo obyvateľov dostalo na hranicu EÚ, musí prekonať veľkú vzdialenosť, tu to tak nie je,“ povedal Pavol Lančarič.

Údaje Európskej komisie hovoria, že priemerný zákazník vycestuje do zahraničia počas šiestich dní v roku. Priemerom v únii je dvojnásobok.

Lančarič dodal, že aktuálne má Orange vypočítanú prognózu, koľko ho bude stáť zrušenie roamingových príplatkov pre zákazníkov. Presné číslo ale hovoriť nechce. „Hovoríme o miliónoch eur, samozrejme,“ dodal.

Iba spriaznené siete? Nie

Aj napriek tomu, že Orange pôsobí napríklad v Poľsku, Rumunsku, Španielsku alebo Francúzsku, nemá v pláne v týchto krajinách obmedzovať počet roamingových partnerov. Zákazníci sa teda budú môcť naďalej pripojiť aj do iných sietí ako do spriaznenej siete Orangeu.

Navyše je vraj výhodné mať v krajine viacero partnerov – aj kvôli rozdielnej kvalite sietí a rôznemu pokrytiu.

Vylúčili to aj Telekom a O2. Rovnako nemajú v pláne obmedzovať počet partnerov v zahraničí.

Zároveň ale Lančarič dodáva, že prioritne bude zákazníkov v roamingu prihlasovať do sietí skupiny Orange. „Budeme to robiť, nie ale v sto percentách prípadov,“ spresnil. Je to vraj dôležité aj kvôli dobrým vzťahom s inými telekomunikačnými providermi.

Museli vypnúť roamingové balíky

Operátor zdôrazňuje, že v súvislosti s novou reguláciou musel všetkým zákazníkom vypnúť všetky roamingové balíčky – a to aj tie, ktoré obsahujú cestovné poistenie v zahraničí. Kto ich chce, musí si ich znovu zapnúť.

„Všetkým zákazníkom sme ale proaktívne a zadarmo predĺžili poistenie do konca júla,“ spresnil Lančarič. Informáciu o konci balíkov dostali klienti listom.

Zároveň Orange balíčky výrazne zatraktívnil. Max Roaming ponúka k vyšším paušálom neobmedzené volania, správy a 2 GB dát v EÚ a Švajčiarsku 2,45 eura. Zároveň zvýhodňuje aj služby v ďalších krajinách mimo únie.

Ak miniete dáta v zahraničí, nemôžete míňať predplatené dáta v SR, keďže ste si zvolili tento alternatívny balík. Po vyčerpaní týchto dát budete platiť za 0,1 GB sumu 0,6 eura, teda napríklad ďalšie dva gigabajty by už stáli 12 eur.

„V Európe ako doma Plus“ za 2,9 eura obsahuje volania a SMS do EÚ a Švajčiarska za 0,06 eura. 0,1 GB dát je spoplatnených sumou 0,6 eura. Zvýhodnené sú aj volania, SMS a dáta mimo EÚ. Súčasťou oboch balíkov je naďalej aj cestovné poistenie s krytím do 100-tisíc eur pre majiteľa paušálu a aj pre rodinu.

Za dáta platíme asi 4 eurá

O2 v minulých dňoch uviedlo, že keď klient minie v zahraničí 1 GB dát, bude musieť konkurenčnému operátorovi skutočne zaplatiť 9,24 eura. Ide o maximálnu sumu, ktorú stanovila EÚ.

Orange otvorene priznal, že takúto sumu za dáta v zahraničí neplatí. Za gigabajt dát sú to vraj približne 4 eurá.