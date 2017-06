Test Sony Xperia XZ Premium: Obrovský, ale výborný

ODPORÚČAME Špičkový smartfón s unikátnou kamerou, 4K displejom a Snapdragonom 835.

Sony Xperia XZ Premium dokáže nahrávať extrémne spomalené videá pri rýchlosti až 960 fps. Pozrite si na videu ako to funguje:

Nový top model od Sony stavil na tradičnú konštrukciu bez zásadnejších experimentov. Prichádza ale s mnohými zaujímavými vylepšeniami a inováciami. Testovali sme smartfón Sony Xperia XZ Premium.

Obrovský a lesklý

Fakt veľký kus telefónu: Sony Xperia XZ Premium je skutočne veľký smartfón. Dokonca aj v 5,5-palcovej triede. Jeho displej má štandardný pomer strán 16:9, čo vo výsledku znamená, že je logicky veľká aj šírka. Celkovému dojmu nepomáhajú ani veľmi výrazná brada a čelo. Pokiaľ máte väčšie ruky, držať sa vám bude dobre – napriek rozmerom je dobre vyvážený a okraje sú zaoblené tak akurát. Do menších rúk však tento smartfón veru nepadne.

28 fotografií v galérii Sony Xperia XZ Premium je riadne veľký kus telefónu. Pohodlne sa bude držať iba používateľom s veľkými rukami

Leskne sa ako vianočná guľa: Vysoký lesk je pri mobiloch v móde. Predviedlo nám to viacero výrobcov, naposledy HTC s modelom U Ultra. Sony tomu nasadilo korunu. V predaji je XZ Premium v doslova zrkadlovej edícii. My sme si na testovanie zobrali radšej trošku konzervatívnejšiu tmavomodrú.

Povrch telefónu je lesklý a stále rád ukazuje odraz svojho majiteľa, ale nie je to až také výrazné. Bohužiaľ, odtlačky prstov a iné nečistoty priťahuje priam magneticky. Dobrou správou ale je, že počas 14-dňového testovania sa na tele neobjavili žiadne výraznejšie škrabance; a to sme ho rozhodne nešetrili.

28 fotografií v galérii Aj decentnejšia modrá verzia je extrémne lesklá, pri fotení zadnej strany foťák vytrvalo zaostroval sám na seba

Odolnosť voči vode: Ako sa na správny top model patrí, XZ Premium disponuje zvýšenou odolnosťou voči prachu podľa normy IP68. To znamená, že zvládne ponorenie do sladkej vody, s hĺbkou maximálne 1,5 metra, na asi 30 minút.

Snímač na pravej strane: Sony už tradične umiestnilo snímač odtlačkov prsta do tlačidla zapínania, ktoré sa nachádza na pravej hrane. Vzhľadom na celkové rozmery ide o najlepšie možné umiestnenie – pri zapínaní nie je potrebné telefón prechytiť, prst na tlačidle zapnutia pristane úplne prirodzene. Samotný snímač je bleskurýchly a veľmi presný. Unikátom je, že počas celého testovania sa nám ani jediný raz nestalo, že by odtlačok prsta nespoznal na prvý pokus.

28 fotografií v galérii Snímač odtlačkov prsta sa nachádza na pravej strane, integrovaný je v tlačidle zapnutia

Polohovateľná spúšť foťáku: Ani pri najnovšom top smartfóne Sony nezabudlo na polohovateľnú spúšť foťáku. Nachádza sa na pravej strane a jej potlačením sa dá foťák rýchlo zapnúť aj keď je telefón uspatý. Výrobca tiež nezabudol na 3,5 mm Jack konektor a pochváliť musíme aj reproduktory. Hrajú skutočne hlasno, prekvapivo kvalitne (samozrejme, na pomery smartfónov) a ani pri držaní telefónu na šírku nehrozí ich úplné zakrytie. Štandardným nabíjacím a komunikačným konektorom je USB typu C.

Dva dni vydrží

Dobrá výdrž: V útrobách telefónu sa nachádza batéria s kapacitou 3230 mAh. To nie je výrazne viac než ponúka konkurencia v tejto triede, praktické výsledky výdrže nás ale potešili. Teda, popíšeme presnejšie. Samotný beh smartfónu je výborne optimalizovaný a môžeme povedať, že za normálnych okolností sme zvládali aj dva celé pracovné dni. Niekedy sme ich síce „chytali za chvost“ a druhý večer už telefón neúprosne nabíjačku vyžadoval, aj tak je to ale dobrý výsledok.

Fotenie a nakrúcanie videa XZ Premium mimoriadne vyčerpáva. Keď sme napríklad pripravovali spomalené videá do nášho samostatného článku, takmer úplne sme ho „vymlátili“ za pol dňa. Pokiaľ je teda pre vás fotenie či točenie videa prioritou (keď zvažujete tento telefón asi aj skutočne bude), počítajte s výdržou okolo jedného dňa.

28 fotografií v galérii Sony je jedným z posledných výrobcov, ktorý do svojich telefónov integruje hardvérovú spúšť fotoaparátu. V podaní XZ Premium funguje výborne

Softvérové naťahovanie výdrže: Pre predĺženie výdrže sú v telefóne dva dobre prepracované režimy – Stamima a Ultra Stamina. Ovplyvňujú pritom úplne všetko od zapnutia sietí, výkonu procesora, softvérového vylepšovania videa až po samotný beh aplikácií na pozadí. Môžeme potvrdiť, že v praxi fungujú a skutočne môžu priniesť hodiny navyše. Dobrou správou je, že plné nabitie smartfónu trvá iba necelé dve hodiny.

Opäť láka na extrémne rozlíšenie

Papierová klasika: XZ Premium používa 5,46-palcový IPS displej, ktorý je chránený ochranným sklom Gorilla Glass piatej generácie. Má štandardný pomer strán 16:9, Sony teda nenaskakuje na vlak extrémnej širokouhlosti, ako to tento rok spravil Samsung alebo LG. Je to škoda, lebo keby bol telefón trošku užší, hneď by sa s ním pracovalo o kúsok lepšie.

4K je nezmysel: Jedným z najväčších lákadiel XZ Premium je použitie 4K displeja. Vskutku, takéto rozlíšenie žiadny iný výrobca v smartfóne aktuálne neponúka. Nuž, ale je na to aj dôvod. 4K pri takto malom displej je úplne zbytočné. Keby ste chceli vidieť rozdiel medzi Quad HD (1440 × 2560) a 4K (2160 × 3840) na 5,5-palcovej uhlopriečke, potrebovali by ste zlatnícku lupu.

Pýtate sa, načo je vlastne takéto rozlíšenie dobré? Nuž, existuje iba jediný dôvod, ktorý sme si podrobne popísali ešte v roku 2015, keď Sony na Slovensko prinieslo model Xperia Z5 Premium (prečítajte si redakčný test).

Aj tak beží vo FullHD: Nezmyselnosť celého 4K v smartfóne podčiarkuje fakt, že displej XZ Premium aj tak drvivú väčšinu času beží v klasickom FullHD rozlíšení. Vtipné je, že kým sme to neznalým ľuďom, ktorí mali smartfón v ruke nepovedali, radostne ochkali nad jemnosťou zobrazenia... Do 4K režimu sa displej XZ Premium prepína iba v prípade, že idete prehrávať kompatibilný obsah – teda napríklad video z Netflixu, Amazonu alebo (a to asi bude najčastejšie využívané) z YouTube.

28 fotografií v galérii Nad displejom sa okrem všakovakých senzorov a informačnej diódy nachádza aj prekvapivo veľká, až 13 Mpx selfie kamera

Vynikajúce parametre: Napriek predchádzajúcemu hejtu na 4K rozlíšenie si myslíme, že displej XZ Premium je vynikajúci. Farby zobrazuje verne, nedeformuje ich ani pri pohľade z extrémnych uhlov. Maximálne rozlíšenie a s ním aj viditeľnosť na priamom slnku by síce mohla byť vyššia, teší nás ale výborné podanie čiernej farby – to pri displejoch, ktoré nie sú vyrobené AMOLED technológiou rozhodne nie je bežné.

Stále sa otáča: Jedinú praktickú výhradu máme k prehnane citlivému senzoru naklonenia. Niekedy stačí iba zobrať telefón do ruky napríklad zo stola a hneď sa displej otočí na stranu. Ikona pre zamknutie je našťastie dobre dostupná zo systémovej roletky.

28 fotografií v galérii Prajete si vylepšiť farby či kontrast displeja? K dispozícii je plnohodnotné manuálne nastavenie

Stále iba virtuálne tlačidlá: Sony sa tvrdošijne drží konceptu virtuálnych tlačidiel. Nie je to vyslovená chyba, avšak pod displejom XZ Premium je toľko miesta, že by sa tam dali organizovať kurzy tanca. Škoda, že japonský výrobca takto mrhá priestorom aj potenciálom.

Bez pohotovostného zobrazenia: XZ Premium, na rozdiel od mnohých konkurentov, neponúka funkciu always on displeja – teda akéhosi pohotovostného zobrazenia v uspatom stave. Kým Samsung podobnú možnosť ponúka prirodzene, lebo používa AMOLED displeje, do svojich smartfónov ju už dokázali integrovať aj LG a Lenovo s IPS displejmi. Aj preto je škoda, že Sony túto funkciu nemá. V praxi sa ukázala ako veľmi užitočná a návyková.

28 fotografií v galérii Pamäťová karta aj SIM karta sú umiestnené pod gumenou krytkou. Aby bola zaručená odolnosť voči vode, krytka musí byť dôkladne zatlačená z oboch strán

Hlavne jednoducho

Japonská klasika: Operačným systémom Xperie XZ Premium je Android vo verzii 7.1.1, ktorý je doplnený tradičnou grafickou nadstavbou z dielne Sony. Na počudovanie, do top modelu si výrobca nepripravil žiadne zásadné novinky či vylepšenia, prostredie je v podstate rovnaké ako sme mali možnosť vidieť aj na modeloch s polovičnou cenovkou.

Prehľadnosť na prvom mieste: Grafická nadstavba od Sony je tradične veľmi jednoduchá a prehľadná. Skladá sa z domovských obrazoviek a hlavnej ponuky s aplikáciami. Na výber je niekoľko grafických tém a pomerne široké možnosti prispôsobenia. Nič extra ale nehľadajte. Ovládanie gestami, ako v smartfónoch LG či Huawei, ani hlasový asistent, ako ponúkajú Samsung či HTC, nie sú k dispozícii. Je to škoda, lebo v tomto smere sa vývoj posúva dopredu celkom dynamicky a vyzerá to tak, že Sony by mohol ujsť vlak.

28 fotografií v galérii Sony stále rozdeľuje prostredie na domovskú obrazovku a hlavnú ponuku

Niekoľko zbytočností: Sony tvrdohlavo do svojich smartfónov tlačí okrem grafickej nadstavby aj niekoľko aplikácií od tretích strán. Napríklad skúšobná verzia antivírusu AVG je úplne zbytočná a pokojne by sme sa zaobišli aj bez priameho odkazu do obchodu Amazon. Hneď po rozbalení v telefóne nájdete aj prekvapivo veľa aplikácií, ktoré pripravil priamo výrobca – Lifelog, PlayStation, What‘s New, Lounge... Nemôžeme povedať, že by boli vyslovene zbytočné či neužitočné, ale pokojne mohli ostať vo voliteľnej rovine tak, ako to robí Samsung pri S8.

Špičkový výkon

Iba to najlepšie: Sony doprialo svojmu top modelu to najlepšie, čo aktuálne svet mobilných čipsetov ponúka. Qualcomm Snapdragon 835 dopĺňajú grafika Adreno 540 a 4 GB operačnej pamäte. K tomu sa pridáva 64 GB vnútorného priestoru pre dáta, s možnosťou rozšírenia prostredníctvom kariet formátu MicroSD.

Neprehrieva sa: Dobrou správou je, že v Sony dokázali vyriešiť problémy s prehrievaním, ktoré trápili staršie modely. Ani pri veľkej záťaži nie je povrch smartfónu horúci a pri práci s foťákom nedochádza k samovoľnému vypínaniu z dôvodu vysokých teplôt komponentov.

28 fotografií v galérii Sony Xperia XZ Premium podáva veľmi dobré výkony v benchmarkoch aj pri praktickom používaní

Zvládne čokoľvek: Výkon tejto strojovne je špičkový, žiadne obmedzenia majiteľov nečakajú. Do kolien ho nedostanú ani tie najnáročnejšie hry, prepínanie medzi aktívnymi oknami je okamžité. Problém sme nemali ani s prácou vo viacerých oknách, čo je štandardná súčasť systému Android vo verzii Nougat. Len čisto pre ilustráciu – v AnTuTu dosiahla Xperia XZ Premium 161 185 bodov. To je veľmi slušný výsledok, ktorý ho radí medzi najvýkonnejšie smartfóny súčasnosti.

Výrazne lepší foťák

Nový snímač s vlastnou pamäťou: Pýchou a najväčším lákadlom XZ Premium je fotoaparát. Pre top model výrobca pripravil úplne nový čip, ktorý je zaujímavý jednou vlastnosťou – má v sebe priamo zabudované extrémne rýchle pamäťové moduly, ktoré slúžia ako akási medzipamäť pre ukladanie záberov. Ako presne sa to dá využiť si popíšeme neskôr.

28 fotografií v galérii Širokouhlé fotografie sú iba výrezom, maximálne rozlíšenie je dostupné iba vo formáte 4:3

19 Mpx a stabilizácia: Samotný snímač má 19 Mpx rozlíšenie, výsledné snímky v najvyššom rozlíšení sú vo formáte 4:3. Pokiaľ žiadate 16:9, musíte sa uspokojiť so 17Mpx výrezom. Vďaka tomu sú fotografie príjemne detailné. Pri dobrom svetle dokonca v miere zachytených detailov XZ Premium prekonáva všetkých svojich konkurentov. Dostupná je až 5-osá optická stabilizácia.

28 fotografií v galérii Pri dobrom svetle je veľkou výhodou vysoké rozlíšenie. Schválne, otvorte si fotku v galérii v plnom rozlíšení a všimnite si mieru detailov

Bleskurýchle fotenie: Fotenie s XZ Premium je extrémne rýchle. V prvom rade za to vďačíme integrovaným pamätiam, ale aj dobre vyladenému prostrediu. Na rozdiel od nedávno testovaného modelu strednej triedy Xperia XA1, nový top smartfón ostrí takmer okamžite. Automatika si pritom svoje ciele vyberá rozumne a rýchlo – dokonca aj v režime, kedy fotíte s polohovateľnou hardvérovou spúšťou.

28 fotografií v galérii Veľmi dobre telefón zvláda aj fotografie v priamom protisvetle. Všimnite si najmä, ako dobre automatika zvolila svetelnosť – prepálené je iba nevyhnutné minimum na fotografii, ale tmavé objekty sú dobre vykreslené

Fotí za vás: Zaujímavým softvérovým trikom je schopnosť prediktívneho fotenia. Pokiaľ vám do záberu vojde nejaký objekt vo vzdialenosti do 2 až 3 metrov, telefón sám spraví niekoľko záberov. Udeje sa to v podstate samovoľne, nemusíte preto nič urobiť – iba si spomedzi zaznamenaných záberov vybrať, ak vás niektorý zaujal (alebo si pokojne uložiť aj všetky).

28 fotografií v galérii V automatickom režime nie je možné nastaviť HDR režim. S najväčšou pravdepodobnosťou sa aplikuje automaticky. V manuálnom režime sa dá vypnúť alebo zapnúť, automat vtedy dostupný nie je

Manuálny režim mohol byť bohatší: Prostredie fotoaparátu je jednoduché a prehľadné, neskrývajú sa v ňom žiadne chytáky. Inteligentná automatika funguje veľmi dobre a bežný používateľ v podstate nemá dôvod používať iný režim. V prípade záujmu je ale dostupný aj manuálny mód.

Nastaviť sa dá napríklad rýchlosť uzávierky v rozmedzí od 1s po 1/4000s. Dostupné je aj manuálne ostrenie, vyváženie bielej (výber spomedzi štyroch režimov) a kompenzácia expozície v pomerne chudobnom rozpätí – 2.0/+ 2.0. A tým sa zoznam dostupných nastavení končí. Škoda, že Sony neumožnilo ovplyvniť aj ISO a pre snímanie v tme zo statívu nepridalo aj ešte dlhšie časy uzávierky.

28 fotografií v galérii Makro fotografie telefónu idú dobre, oceňujeme najmä rozumný výber objektov pre ostrenie v plne automatickom režime a pri fotení hardvérovou spúšťou. Po ukotvení objektu dotykom na displej ho udrží zaostrený aj keď telefónom výraznejšie hýbete, ba dokonca aj v prípade, že sa viacero drobných objektov pohybuje – napríklad keď fotíte kvety vo vetre

Vylepšená rozšírená realita: Sony ešte vylepšilo svoje miniaplikácie pre rozšírenú realitu. Po novom si už viete dinosaurov či rozprávkové postavičky vo svojej fotografovanej scéne rôzne rozmiestniť, otáčať a aranžovať. Všetko to beží podstatne rýchlejšie než v minulosti. Stále platí, že pokiaľ máte viac než 10 rokov, táto funkcia vás asi nebude baviť dlhšie než pár minút.

28 fotografií v galérii S ubúdajúcim svetlom sa začína objavovať jeden tradičný neduh telefónov Sony – drastické automatické postprodukčné zásahy. Bohužiaľ, nedajú sa vypnúť a telefón ich robí úplne automaticky. Agresívne je nastavený najmä filter vyhladzovania šumu. Je síce pravda, že XZ Premium pracuje s pomerne vysokým ISO, výsledkom sú ale často zvláštne mazanice

28 fotografií v galérii Veľmi výrazný je tento problém pri robení záberov krajiniek v noci. Výhoda veľkého rozlíšenia sa stiera, výsledné zábery sú deformované postprodukčným softvérom. Dobrou správou ale je, že hardvérová stabilizácia funguje skutočne dobre a rozmazanie nie je úplne častý jav

Viac ukážkových fotografií nájdete v galérii >>>

Nahrávanie videa ako hlavné lákadlo

Úplná špička: Kým pri fotení si XZ Premium odnáša hodnotenie „veľmi dobrý“, v disciplíne nahrávania videa úplne exceluje. Jednoznačne ide o jeden z najlepších telefónov na trhu pre točenie videa. Štandardne nahráva video vo FullHD rozlíšení.

4K je samostatne: V prípade záujmu je možné prepnúť do samostatného 4K režimu – ten však nie je dostupný v nastaveniach. Má svoju vlastnú ikonku hneď vedľa „dinosaurov“. Kým sa teda k nemu preklikáte, môže vám objekt, ktorý chcete nakrútiť, dávno ujsť.

Dobre fungujúca stabilizácia: Veľmi silnou zbraňou je predovšetkým stabilizácia. Základ tvorí hardvérová stabilizácia, dobrú prácu ale odvádza aj softvérový stabilizátor Steady Shot. Ako presne funguje sme popisovali ešte minulý rok pri smartfóne Xperia X. Zjednodušene povedané – smartfón reálne nahráva video vo vyššom rozlíšení než je nastavené a v reálnom čase vytvára „orez“ tak, aby odstránil zbytočné trasenie. Dobrou správou je, že táto softvérová vychytávka je dostupná aj v režime nahrávania 4K videa. A výsledky sú skutočne výborné.

Extrémne spomalené videá: Zlatým klincom videofunkcií je schopnosť nahrávania extrémne spomaleného videa. Pokiaľ sa prepnete do špeciálneho režimu, viete počas nahrávania videa vybrať dve desatiny sekundy, ktoré sa zaznamenajú v rýchlosti 960 fps. Dostupné sú síce iba pri HD rozlíšení, bez zvuku a bez dostupnej stabilizácie, aj tak je ale výsledok mimoriadne efektný. Nič podobné žiadny iný výrobca neponúka. Podrobne sme túto technológiu testovali už pred pár týždňami, pozrite si samostatný článok alebo video vložené na začiatok tohto testu.

Hodnotenie: Vydarený top smartfón

Sony Xperia XZ Premium si jednoznačne zaslúži pozíciu vlajkového modelu. Nie je to iba štandard najvyššej triedy, japonský výrobca pridáva aj niekoľko lákadiel navyše. Kým 4K displej je iba čistý marketing, vynovený snímač foťáku je skutočným krokom vpred. Prediktívne fotenie je užitočná funkcia, chválime dobre spracovaný automatický režim a predovšetkým vynikajúce nahrávanie videa. Klobúk dole Sony, toto sa skutočne vydarilo.

Chválime aj zaujímavý dizajn a dobré zvládnutie optimalizácie softvéru a hardvéru. Snímač odtlačkov prsta funguje rýchlo a neomylne, na dnešnú dobu je slušná aj výdrž batérie.

Najväčším problémom XZ Premium sú skutočne obrovské rozmery. Tento telefón je určený jedine do veľkých rúk. Pri porovnaní s extra širokouhlými konkurentmi od LG či Samsungu vyzerá nemotorne a (bohužiaľ, treba to konštatovať) aj nemoderne.

Cenu Sony nastavilo vysoko, ale neustrelilo ju do astronomických výšin. Štartovacích 739 eur s DPH kopíruje ponuku konkurencie. Najväčšími súpermi pre novú XZ Premium budú Samsung Galaxy S8+, LG G6, HTC U11, Honor 8 Pro či Huawei P10 Plus. Nový top model od Sony sa čoskoro dostane aj do ponúk mobilných operátorov.

V skratke Nový top smartfón od Sony sa drží klasickej koncepcie s displejom s pomerom strán 16:9. Displej je veľký a rozmery XZ Premium sú obrovské. Pod lesklými krytmi sa však ukrýva vynikajúca strojovňa a dobre optimalizovaný softvér.



Japonský výrobca nezabudol aj na niekoľko lákadiel, ktoré majú potenciál pritiahnuť mnohých zákazníkov. Marketingovo najvýraznejším je 4K displej s podporou HDR. V praxi užitočnejším je ale úplne nový snímač fotoaparátu, ktorý robí pekné fotky a skutočne vynikajúce videá. Dôležité prednosti Zaujímavý, lesklý povrch

Zvýšená odolnosť voči vode a prachu

Dobrý v hlasnom prehrávaní hudby

Veľmi slušná výdrž batérie

Výborný displej

Špičkový výkon a veľmi rýchly beh systému

Vynikajúci záznam videa

Schopnosť nahrávať extrémne spomalené videá Hlavné nedostatky Skutočne obrovské rozmery

Mimoriadne priťahuje nečistoty

Chýba pohotovostný režim displeja

Chudobné nastavenia v profi režime fotenia